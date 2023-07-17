https://crimea.ria.ru/20230717/kak-v-drake-ekspert-rasskazal-ob-otvete-za-chp-na-krymskom-mostu-1130107857.html

Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту

Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту

Дальнейшая денацификация и демилитаризация Украины станет лучшим зеркальным ответом на ЧП, случившееся на Крымском мосту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T11:18

2023-07-17T11:18

2023-07-17T11:18

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

крымский мост

чп на крымском мосту

мнения

украина

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Дальнейшая денацификация и демилитаризация Украины станет лучшим зеркальным ответом на ЧП, случившееся на Крымском мосту. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он не исключил, что возможен зеркальный ответ на случившееся со стороны ВС РФ. При этом он убежден, что это – не главное. Важно продолжать спецоперацию и довести ее до логического конца.В понедельник рано утром глава региона Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.Игорь Шатров не исключил, что произошедшее на транспортном переходе через Керченский пролив может быть своеобразной реакцией противника на прекращение зерновой сделки."Мы заметили за все эти годы, что Украина любит устраивать "подарки" и надо всегда быть готовым к каким-то нестандартным развитиям ситуации, если какая-то знаковая дата", - сказал он.Все о ситуации на Крымском мосту - в нашем онлайн-репортаже >>По словам политолога, так противник "напоминает" о себе, "держит в тонусе", и "всегда готовым надо быть к тому, что враг нанесет удар"."Любая акция, ЧП или теракт могут вывести из себя и заставить действовать эмоционально, а действовать необходимо хладнокровно: просчитывать результаты, последствия. Необходимо действовать как в драке: идти до конца, не отвлекаться на комариные укусы и хлопки, а наносить удары ощутимые", - считает политолог.Ранее сообщалось, что при ЧП на Крымском мосту погибли два человека – мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь - семья ехала в Крым из Белгородской области.В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании РИА Новости Крым сообщили, что в связи с ограничениями движения по Крымскому мосту отправление пригородных поездов по маршруту Анапа-Керчь приостановлено.Движение поездов в Крым и с территории полуострова также может быть изменено, уточнили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Кроме того, после инцидента работа Керченской паромной переправы была приостановлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуКрым обеспечен топливом, продовольствием и промтоварамиЧП на Крымском мосту. Онлайн

https://crimea.ria.ru/20230717/na-krymskom-mostu-proizoshel-terakt--sledkom-vozbudil-ugolovnoe-delo-1130106407.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, крымский мост, чп на крымском мосту, мнения, украина, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, сво