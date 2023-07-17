https://crimea.ria.ru/20230717/kakie-poezda-zaderzhivayutsya-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1130114740.html

Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту

Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T13:44

2023-07-17T13:44

2023-07-17T13:40

крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Так, на данный момент задерживаются следующие в Крым поезда:Также опаздывают следующие из Крыма составы:В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер поврежденийСемья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20230717/v-krym-dobavyat-paru-prigorodnykh-poezdov-iz-anapy-1130112098.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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