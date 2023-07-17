Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
"Гранд Сервис Экспресс": 12 поездов задерживаются из-за теракта на Крымском мосту
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - говорится в Telegram-канале оператора железнодорожных перевозок.
Так, на данный момент задерживаются следующие в Крым поезда:
- —№396 "Волгоград – Симферополь" (отправлением из Волгограда 16 июля): задержка более 5 часов
- —№174 "Москва – Евпатория" (отправлением 15 июля): задержка более 5 часов
- —№ 99 "Ростов – Симферополь" (отправлением 16 июля): задержка более 4 часов
- —№177"Москва – Симферополь" (отправлением 15 июля): задержка более 5 часов
- —№028 "Москва – Симферополь" (отправлением 16 июля): задержка около 4 часов
- —№179 "СПб – Евпатория" (отправлением из Петербурга 15 июля): задержка более 4 часов
- —№184 "Мурманск-Севастополь" с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь" (отправлением из Мурманска 13 июля) задержка около 2 часов.
- —№175"Москва – Симферополь" (отправлением из Москвы 16 июля): задержка более 1 часа.
Также опаздывают следующие из Крыма составы:
- —№178 "Симферополь – Москва" (отправлением из Симферополя 16 июля): задержка более 4 часов
- —№092 "Севастополь – Москва" (отправлением 16 июля): задержка более 5 часов
- —№176 "Симферополь – Москва" (отправлением 17 июля): задержка более 3 часов
- —№183 "Севастополь-Мурманск" с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская" (отправлением 17 июля): задержка около 3 часов.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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