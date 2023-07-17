Рейтинг@Mail.ru
Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/kakie-poezda-zaderzhivayutsya-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1130114740.html
Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T13:44
2023-07-17T13:40
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
происшествия
общество
транспорт
поезд
гранд сервис экспресс
железные дороги крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/02/1129156132_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_208c2da6d58a4f69ecd54541bf212568.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Так, на данный момент задерживаются следующие в Крым поезда:Также опаздывают следующие из Крыма составы:В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на Крымском мостуСтроители обследуют Крымский мост и анализируют характер поврежденийСемья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230717/v-krym-dobavyat-paru-prigorodnykh-poezdov-iz-anapy-1130112098.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/02/1129156132_25:0:1280:941_1920x0_80_0_0_e0ea361dc6b6bd40dcb58c36c9bc614e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, чп на крымском мосту, крымский мост, происшествия, общество, транспорт, поезд, гранд сервис экспресс, железные дороги крыма, новости крыма
Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту

"Гранд Сервис Экспресс": 12 поездов задерживаются из-за теракта на Крымском мосту

13:44 17.07.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту задерживаются 12 поездов дальнего следования, большинство из них едут на полуостров. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", - говорится в Telegram-канале оператора железнодорожных перевозок.
Так, на данный момент задерживаются следующие в Крым поезда:
  • №396 "Волгоград – Симферополь" (отправлением из Волгограда 16 июля): задержка более 5 часов
  • №174 "Москва – Евпатория" (отправлением 15 июля): задержка более 5 часов
  • № 99 "Ростов – Симферополь" (отправлением 16 июля): задержка более 4 часов
  • №177"Москва – Симферополь" (отправлением 15 июля): задержка более 5 часов
  • №028 "Москва – Симферополь" (отправлением 16 июля): задержка около 4 часов
  • №179 "СПб – Евпатория" (отправлением из Петербурга 15 июля): задержка более 4 часов
  • №184 "Мурманск-Севастополь" с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь" (отправлением из Мурманска 13 июля) задержка около 2 часов.
  • №175"Москва – Симферополь" (отправлением из Москвы 16 июля): задержка более 1 часа.
Также опаздывают следующие из Крыма составы:
  • №178 "Симферополь – Москва" (отправлением из Симферополя 16 июля): задержка более 4 часов
  • №092 "Севастополь – Москва" (отправлением 16 июля): задержка более 5 часов
  • №176 "Симферополь – Москва" (отправлением 17 июля): задержка более 3 часов
  • №183 "Севастополь-Мурманск" с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская" (отправлением 17 июля): задержка около 3 часов.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин вечером 17 июля проведет по ВКС совещание о ситуации на Крымском мосту, доклад с места сделает вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
13:16
В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что произошло на Крымском мосту
Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
Семья из Белгородской области погибла при ЧП на Крымском мосту
КрымЧП на Крымском мостуКрымский мостПроисшествияОбществоТранспортПоездГранд Сервис ЭкспрессЖелезные дороги КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
14:23В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
14:10Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме
13:55Великобритания ввела санкции против "Артека"
13:44Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
13:39Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
13:32В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
13:27Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России
13:16В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
13:03Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
12:58Продлят ли отели Крыма проживание для туристов
12:52Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
12:43В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
12:39Каким будет ответ России на теракт на Крымском мосту – Песков
12:01Действие зерновой сделки прекращается – Кремль
11:53СК показал видео последствий теракта на Крымском мосту
11:45ВСУ за ночь 30 раз обстреляли мирных жителей левобережья Херсонщины
11:34Стало известно о состоянии пострадавшего при ЧП на Крымском мосту ребенка
11:26МИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
11:18Как в драке: эксперт рассказал об ответе за ЧП на Крымском мосту
11:05Время задержки поездов в Крым и из Крыма - актуальная информация
Лента новостейМолния