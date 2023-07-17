Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой поездами и автобусами по "зеленому коридору"
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь "Лучистый" в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору". Об этом сообщила заместитель председателя Совмина, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
"16 и 17 июля в оздоровительных организациях Крыма началась третья смена. На отдых и оздоровление прибыло около 6 тысяч детей из других субъектов РФ. По окончании смены перевозка детей к месту жительства будет осуществлена железнодорожным транспортом или автобусами. В случае осуществления перевозки детей автобусами в пунктах пропуска будет организован "зеленый коридор", - сообщила она.
Романовская отметила, что крымские организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. По вопросам оздоровительной компании можно обратиться на телефон горячей линии министерства образования, науки и молодежи +7-978-090-02-32.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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