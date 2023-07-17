Рейтинг@Mail.ru
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230717/deti-posle-otdykha-v-krymu-vernutsya-domoy-po-zelenomu-koridoru-1130120541.html
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору" - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"
В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T15:05
2023-07-17T15:05
новости
новости крыма
детский отдых
елена романовская
чп на крымском мосту
крым
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110033/09/1100330948_0:50:2926:1695_1920x0_80_0_0_e8469f6f2f427605c61ca3e87ec0ba4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору". Об этом сообщила заместитель председателя Совмина, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.Романовская отметила, что крымские организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. По вопросам оздоровительной компании можно обратиться на телефон горячей линии министерства образования, науки и молодежи +7-978-090-02-32.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мосту. ОнлайнПутин проведет совещание по ситуации с Крымским мостомВ Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110033/09/1100330948_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_049ba1d556e65de9f8461a8476133d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, детский отдых, елена романовская, чп на крымском мосту, крым, крымский мост
Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"

Дети после отдыха в Крыму вернутся домой поездами и автобусами по "зеленому коридору"

15:05 17.07.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь "Лучистый" в Евпатории
Детский оздоровительный лагерь Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору". Об этом сообщила заместитель председателя Совмина, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
"16 и 17 июля в оздоровительных организациях Крыма началась третья смена. На отдых и оздоровление прибыло около 6 тысяч детей из других субъектов РФ. По окончании смены перевозка детей к месту жительства будет осуществлена железнодорожным транспортом или автобусами. В случае осуществления перевозки детей автобусами в пунктах пропуска будет организован "зеленый коридор", - сообщила она.
Романовская отметила, что крымские организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. По вопросам оздоровительной компании можно обратиться на телефон горячей линии министерства образования, науки и молодежи +7-978-090-02-32.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.
Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП на Крымском мосту. Онлайн
Путин проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
В Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов
 
НовостиНовости КрымаДетский отдыхЕлена РомановскаяЧП на Крымском мостуКрымКрымский мост
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17ЧП на Крымском мосту. Онлайн
16:27На границе Крыма и Херсонщины введен упрощенный порядок пропуска машин
16:13Названа предварительная причина падения штурмовика Су-25 в Ейске
16:07Эрдоган надеется на переговоры с Путиным о продлении зерновой сделки
16:00Крымский мост после теракта: все о ЧП к этому часу
15:42В акваторию Азовского моря упал штурмовик Су-25
15:41Без России зерновая сделка лишена эффективности – мнение
15:31Российские войска отразили 15 атак ВСУ за сутки на двух направлениях
15:18Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте
15:05Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"
14:49МИД России сделал заявление по поводу зерновой сделки
14:40Совещание Мишустина с вице-премьерами - видео
14:23В Херсонской области отменили комендантский час на коридоре в Крым
14:10Керченская переправа: кто может приехать в Крым на пароме
13:55Великобритания ввела санкции против "Артека"
13:44Какие поезда задерживаются после теракта на Крымском мосту
13:39Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
13:32В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
13:27Теракт на Крымском мосту: в Госдуме уверены в неизбежном ответе России
13:16В Крым добавят пару пригородных поездов из Анапы
13:03Строители обследуют Крымский мост и анализируют характер повреждений
Лента новостейМолния