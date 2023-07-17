https://crimea.ria.ru/20230717/deti-posle-otdykha-v-krymu-vernutsya-domoy-po-zelenomu-koridoru-1130120541.html

Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"

Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору" - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Дети после отдыха в Крыму вернутся домой по "зеленому коридору"

В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на отдыхе находятся около шести тысяч детей из разных регионов страны, после окончания смен они вернутся домой поездами или автобусами по "зеленому коридору". Об этом сообщила заместитель председателя Совмина, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.Романовская отметила, что крымские организации отдыха и оздоровления работают в штатном режиме. По вопросам оздоровительной компании можно обратиться на телефон горячей линии министерства образования, науки и молодежи +7-978-090-02-32.В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о временном прекращении движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Известно о двух погибших и одном пострадавшем ребенке, это семья из Белгородской области.Движение автотранспорта по мосту остановлено, поезда следуют с задержками. По информации Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост совершена двумя надводными беспилотниками ВСУ. Возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на Крымском мосту. ОнлайнПутин проведет совещание по ситуации с Крымским мостомВ Феодосии и Керчи открыли пункты временного размещения для туристов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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