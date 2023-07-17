https://crimea.ria.ru/20230717/aksenov-poobeschal-likvidirovat-ochered-na-kerchenskoy-pereprave-za-sutki-1130131567.html

Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки

Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки

Власти Крыма рассчитывают за сутки ликвидировать очередь из сотен машин, ждущих парома через Керченскую переправу. Очередей на пунктах пропуска при выезде из... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T21:45

2023-07-17T21:45

2023-07-17T21:45

новости крыма

сергей аксенов

чп на крымском мосту

керченская паромная переправа

общество

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма рассчитывают за сутки ликвидировать очередь из сотен машин, ждущих парома через Керченскую переправу. Очередей на пунктах пропуска при выезде из Крыма через сухопутный коридор практически нет. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Крымском мосту, которое прошло в режиме ВКС, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Аксенова, в работе на Керченской переправе в данный момент задействованы семь паромов. Из них 3 гражданских, 2 железнодорожных и 2 БДК (большой десантный корабль).По его словам, в аэропорту, где организована площадка для отстоя грузового транспорта, сейчас находится 321 легковой автомобиль и 255 грузовых, еще 129 ждут очереди в порту "Крым".Он отметил, что время ожидания в очереди на досмотр для грузовых автомобилей составляет не более 2 суток, при этом в порту людей бесплатно обеспечивают водой, работают все точки общепита, а несколько рейсовых автобусов бесплатно отвозят водителей грузовиков в супермаркеты, чтобы они могли закупить все необходимое. Глава республики напомнил, что с утра часть легковых автомобилей была переправлена паромами, но сейчас их туда не пускают – просят "ехать в объезд", через сухопутный коридор. И подчеркнул, что очередей на пунктах пропуска Джанкой, Красноперекопск, Армянск ни на въезд, ни на выезд нет.В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что "на всем протяжении дороги, которая идет по территории Херсонской области, сейчас оборудуются дополнительные места на случай санитарной остановки", все автозаправочные станции – а это более 25 – будут работать и предоставлять услуги.Ночью 17 июля, Крымский мост атаковали вражеские беспилотники, погибли люди, пострадал ребенок. В результате взрыва повреждены пролеты. Движение по автомобильной части моста перекрыто. Движение автомобилей с неприоритетными грузами организовано по альтернативному сухопутному пути – через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. По мосту на данный момент ходят только поезда.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода, который начнется в ближайшее время. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное делоСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей аксенов, чп на крымском мосту, керченская паромная переправа, общество, владимир путин (политик)