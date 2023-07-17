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Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки
Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки
Власти Крыма рассчитывают за сутки ликвидировать очередь из сотен машин, ждущих парома через Керченскую переправу. Очередей на пунктах пропуска при выезде из... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T21:45
2023-07-17T21:45
новости крыма
сергей аксенов
чп на крымском мосту
керченская паромная переправа
общество
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма рассчитывают за сутки ликвидировать очередь из сотен машин, ждущих парома через Керченскую переправу. Очередей на пунктах пропуска при выезде из Крыма через сухопутный коридор практически нет. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Крымском мосту, которое прошло в режиме ВКС, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Аксенова, в работе на Керченской переправе в данный момент задействованы семь паромов. Из них 3 гражданских, 2 железнодорожных и 2 БДК (большой десантный корабль).По его словам, в аэропорту, где организована площадка для отстоя грузового транспорта, сейчас находится 321 легковой автомобиль и 255 грузовых, еще 129 ждут очереди в порту "Крым".Он отметил, что время ожидания в очереди на досмотр для грузовых автомобилей составляет не более 2 суток, при этом в порту людей бесплатно обеспечивают водой, работают все точки общепита, а несколько рейсовых автобусов бесплатно отвозят водителей грузовиков в супермаркеты, чтобы они могли закупить все необходимое. Глава республики напомнил, что с утра часть легковых автомобилей была переправлена паромами, но сейчас их туда не пускают – просят "ехать в объезд", через сухопутный коридор. И подчеркнул, что очередей на пунктах пропуска Джанкой, Красноперекопск, Армянск ни на въезд, ни на выезд нет.В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что "на всем протяжении дороги, которая идет по территории Херсонской области, сейчас оборудуются дополнительные места на случай санитарной остановки", все автозаправочные станции – а это более 25 – будут работать и предоставлять услуги.Ночью 17 июля, Крымский мост атаковали вражеские беспилотники, погибли люди, пострадал ребенок. В результате взрыва повреждены пролеты. Движение по автомобильной части моста перекрыто. Движение автомобилей с неприоритетными грузами организовано по альтернативному сухопутному пути – через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. По мосту на данный момент ходят только поезда.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода, который начнется в ближайшее время. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту произошел теракт – Следком возбудил уголовное делоСмертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
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новости крыма, сергей аксенов, чп на крымском мосту, керченская паромная переправа, общество, владимир путин (политик)
Аксенов пообещал ликвидировать очередь на Керченской переправе за сутки

Аксенов: рассчитываем в течение суток полностью ликвидировать очередь на переправе

21:45 17.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма рассчитывают за сутки ликвидировать очередь из сотен машин, ждущих парома через Керченскую переправу. Очередей на пунктах пропуска при выезде из Крыма через сухопутный коридор практически нет. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Крымском мосту, которое прошло в режиме ВКС, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, в работе на Керченской переправе в данный момент задействованы семь паромов. Из них 3 гражданских, 2 железнодорожных и 2 БДК (большой десантный корабль).

"Понятно, что погода нам периодически вносит коррективы, но сейчас ветер позволяет, и сегодня за день мы перевезли больше 255 грузовых автомобилей, 20 автобусов, притом что за день в среднем мы перевозим 450 автомобилей", – сказал Аксенов.

По его словам, в аэропорту, где организована площадка для отстоя грузового транспорта, сейчас находится 321 легковой автомобиль и 255 грузовых, еще 129 ждут очереди в порту "Крым".
"Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию завершить, соответственно, очередь ликвидировать", – заявил глава республики.
Он отметил, что время ожидания в очереди на досмотр для грузовых автомобилей составляет не более 2 суток, при этом в порту людей бесплатно обеспечивают водой, работают все точки общепита, а несколько рейсовых автобусов бесплатно отвозят водителей грузовиков в супермаркеты, чтобы они могли закупить все необходимое.
Глава республики напомнил, что с утра часть легковых автомобилей была переправлена паромами, но сейчас их туда не пускают – просят "ехать в объезд", через сухопутный коридор. И подчеркнул, что очередей на пунктах пропуска Джанкой, Красноперекопск, Армянск ни на въезд, ни на выезд нет.

"Утром 50 единиц стояло транспорта со стороны Херсонской области на территорию Республики Крым, что для нашего времени практически нулевая ситуация. То есть очередей на сегодняшний день и проблем каких-то, связанных с проездом по сухопутному коридору, нет", – заключил Аксенов.

В свою очередь врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что "на всем протяжении дороги, которая идет по территории Херсонской области, сейчас оборудуются дополнительные места на случай санитарной остановки", все автозаправочные станции – а это более 25 – будут работать и предоставлять услуги.
Ночью 17 июля, Крымский мост атаковали вражеские беспилотники, погибли люди, пострадал ребенок. В результате взрыва повреждены пролеты. Движение по автомобильной части моста перекрыто. Движение автомобилей с неприоритетными грузами организовано по альтернативному сухопутному пути – через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. По мосту на данный момент ходят только поезда.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты прорабатывают технологические решения по ремонту транспортного перехода, который начнется в ближайшее время.
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Новости КрымаСергей АксеновЧП на Крымском мостуКерченская паромная переправаОбществоВладимир Путин (политик)
 
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