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Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
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Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки
Украинские вооруженные формирования нанесли 68 ударов за сутки по мирным населенным пунктам Белгородской области, пять взрывных устройств были сброшены ВСУ с... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T13:39
2023-07-17T14:23
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли 68 ударов за сутки по мирным населенным пунктам Белгородской области, пять взрывных устройств были сброшены ВСУ с беспилотников, среди мирных жителей есть погибшая и раненый. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском округе по городу выпущено восемь снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением голени. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – напомнил губернатор. Также в Шебекино повреждены здание школы и магазинов, дорожное полотно и пять автомобилей. В селе Серада противник сбросил взрывчатку с дрона, по Терезовке боевики четыре раза били из артиллерии.По населенным пунктам Белгородского района враг нанес 25 ударов из артиллерии, 11 из гранатометов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. По Грайворонскому округу выпущено шесть минометных снарядов. В Краснояружском районе четыре раза били из минометов, пять раз из артиллерии. Пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Накануне противник выпустил по мирным населенным пунктам Белгородской области 85 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирное приграничье с беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородом сработала ПВОВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людейКиев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
https://crimea.ria.ru/20230714/v-belgorode-vzorvalas-mashina--postradali-dvoe-vzroslykh-i-rebenok-1130055074.html
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шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, общество, россия, новости
Смертельные удары ВСУ: в Белгородской области 68 прилетов за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область из минометов, артиллерии и БПЛА - есть погибшие

13:39 17.07.2023 (обновлено: 14:23 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования нанесли 68 ударов за сутки по мирным населенным пунктам Белгородской области, пять взрывных устройств были сброшены ВСУ с беспилотников, среди мирных жителей есть погибшая и раненый. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Шебекинском округе по городу выпущено восемь снарядов из РСЗО "Град". В результате обстрела погибла женщина. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением голени. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", – напомнил губернатор.
Также в Шебекино повреждены здание школы и магазинов, дорожное полотно и пять автомобилей. В селе Серада противник сбросил взрывчатку с дрона, по Терезовке боевики четыре раза били из артиллерии.
По населенным пунктам Белгородского района враг нанес 25 ударов из артиллерии, 11 из гранатометов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. По Грайворонскому округу выпущено шесть минометных снарядов. В Краснояружском районе четыре раза били из минометов, пять раз из артиллерии. Пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры.
ВСУ продолжают регулярные атаки на приграничные регионы России. Накануне противник выпустил по мирным населенным пунктам Белгородской области 85 снарядов. Несколько раз украинские боевики атаковали мирное приграничье с беспилотников.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияОбществоРоссияНовости
 
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