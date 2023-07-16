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ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей

ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей - РИА Новости Крым, 16.07.2023

ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей

Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинских боевиков, до этого в течение суток ВСУ обстреляли приграничье... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T10:54

2023-07-16T10:54

2023-07-16T10:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинских боевиков, до этого в течение суток ВСУ обстреляли приграничье области из артиллерии, минометов и гранатометов 85 раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Смертельным для жительницы Шебекино стал обстрел ВСУ из "Градов" района центрального рынка города, сообщил ГладковОн отметил, что в обстрелянном утром районе повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, специалисты обследуют территорию.По словам Гладкова, за минувшие сутки ВСУ обстреляли приграничье Белгородской области 85 раз.Только по селу Красный Хутор Белгородского района украинские войска выпустили 18 артиллерийских снарядов за сутки. В Шебекинском городском округе хутор Марьино был обстрелян из минометов 16 раз, а на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Шебекино" прилетело 12 минометных снарядов.Кроме того, под огнем артиллерии ВСУ девять раз оказалось село Журавлевка, также в селе Наумовка зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов.По информации главы региона, пострадавших и серьезных разрушений в местах обстрела нет. В некоторых местах есть повреждения частных домовладений, незначительный ущерб осколками снарядов нанесен одному из сельхозпредприятий.Накануне ПВО на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели.Всего за 14 июля ВСУ обстреляли Белгородскую область более 40 раз. Ранее сообщалось о ранении мирных жителей, среди которых дети. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости