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ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей - РИА Новости Крым, 16.07.2023
ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинских боевиков, до этого в течение суток ВСУ обстреляли приграничье... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T10:54
2023-07-16T10:54
2023-07-16T10:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинских боевиков, до этого в течение суток ВСУ обстреляли приграничье области из артиллерии, минометов и гранатометов 85 раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Смертельным для жительницы Шебекино стал обстрел ВСУ из "Градов" района центрального рынка города, сообщил ГладковОн отметил, что в обстрелянном утром районе повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, специалисты обследуют территорию.По словам Гладкова, за минувшие сутки ВСУ обстреляли приграничье Белгородской области 85 раз.Только по селу Красный Хутор Белгородского района украинские войска выпустили 18 артиллерийских снарядов за сутки. В Шебекинском городском округе хутор Марьино был обстрелян из минометов 16 раз, а на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Шебекино" прилетело 12 минометных снарядов.Кроме того, под огнем артиллерии ВСУ девять раз оказалось село Журавлевка, также в селе Наумовка зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов.По информации главы региона, пострадавших и серьезных разрушений в местах обстрела нет. В некоторых местах есть повреждения частных домовладений, незначительный ущерб осколками снарядов нанесен одному из сельхозпредприятий.Накануне ПВО на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели.Всего за 14 июля ВСУ обстреляли Белгородскую область более 40 раз. Ранее сообщалось о ранении мирных жителей, среди которых дети. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности ВСУ ночью обстреляли из артиллерии левобережье Херсонщины более 30 раз
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, новости
ВСУ обстреляли Белгородчину из "Градов" – есть жертвы среди мирных людей
При обстреле ВСУ Белгородской области погибла мирная жительница
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела украинских боевиков, до этого в течение суток ВСУ обстреляли приграничье области из артиллерии, минометов и гранатометов 85 раз. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Смертельным для жительницы Шебекино стал обстрел ВСУ из "Градов" района центрального рынка города, сообщил Гладков
"К большому горю, один человек погиб – женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в обстрелянном утром районе повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы, специалисты обследуют территорию.
По словам Гладкова, за минувшие сутки ВСУ обстреляли приграничье Белгородской области 85 раз.
Только по селу Красный Хутор Белгородского района украинские войска выпустили 18 артиллерийских снарядов за сутки. В Шебекинском городском округе хутор Марьино был обстрелян из минометов 16 раз, а на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Шебекино" прилетело 12 минометных снарядов.
"В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Козачье Рудченское – зафиксировано 10 прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также под обстрел попала окраина поселка Прилесье. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилета, по селу Новая Таволжанка – два артиллерийских снаряда", – добавил Гладков.
Кроме того, под огнем артиллерии ВСУ девять раз оказалось село Журавлевка, также в селе Наумовка зафиксировано два артиллерийских снаряда и 9 гранатометных выстрелов.
По информации главы региона, пострадавших и серьезных разрушений в местах обстрела нет. В некоторых местах есть повреждения частных домовладений, незначительный ущерб осколками снарядов нанесен одному из сельхозпредприятий.
Накануне ПВО на подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
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