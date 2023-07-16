https://crimea.ria.ru/20230716/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130086102.html

Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности

Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности

Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T09:30

2023-07-16T09:30

2023-07-16T09:31

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в северной части Черного моря огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима в районе Севастополе пострадавших и разрушений нет.Ранее 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке беспилотников на Севастополе со стороны внешнего рейда у Севастопольской бухты а также у мыса Херсонес и над морем в Балаклаве. Позже глава города уточнил, что один беспилотник был сбит у мыса Манганари. Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230716/kak-rabotaet-morskoy-transport-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov-1130085451.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости крыма, крым