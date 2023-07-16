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Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T09:30
2023-07-16T09:31
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в северной части Черного моря огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима в районе Севастополе пострадавших и разрушений нет.Ранее 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке беспилотников на Севастополе со стороны внешнего рейда у Севастопольской бухты а также у мыса Херсонес и над морем в Балаклаве. Позже глава города уточнил, что один беспилотник был сбит у мыса Манганари. Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230716/kak-rabotaet-morskoy-transport-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov-1130085451.html
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севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости крыма, крым
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности

Минобороны: в Севастополе отражена атака семи БПЛА и двух безэкипажных катеров

09:30 16.07.2023 (обновлено: 09:31 16.07.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии. Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение", – говорится в сообщении.
Кроме того, в северной части Черного моря огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.
Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима в районе Севастополе пострадавших и разрушений нет.
Ранее 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке беспилотников на Севастополе со стороны внешнего рейда у Севастопольской бухты а также у мыса Херсонес и над морем в Балаклаве. Позже глава города уточнил, что один беспилотник был сбит у мыса Манганари.
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