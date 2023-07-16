https://crimea.ria.ru/20230716/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-1130086102.html
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T09:30
2023-07-16T09:30
2023-07-16T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Киев предпринял террористическую атаку на Севастополь утром 16 июля семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в северной части Черного моря огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, добавили в ведомстве.Отмечается, что в результате пресеченной террористической атаки киевского режима в районе Севастополе пострадавших и разрушений нет.Ранее 16 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке беспилотников на Севастополе со стороны внешнего рейда у Севастопольской бухты а также у мыса Херсонес и над морем в Балаклаве. Позже глава города уточнил, что один беспилотник был сбит у мыса Манганари. Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230716/kak-rabotaet-morskoy-transport-v-sevastopole-posle-ataki-bespilotnikov-1130085451.html
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Атака беспилотников на Севастополь: в Минобороны рассказали подробности
Минобороны: в Севастополе отражена атака семи БПЛА и двух безэкипажных катеров
09:30 16.07.2023 (обновлено: 09:31 16.07.2023)