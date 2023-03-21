https://crimea.ria.ru/20230321/eksperty-ataka-bespilotnikov-v-dzhankoe-v-krymu--terror-i-degradatsiya-vsu-1127668128.html
Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
В Крыму, где нет военного положения, атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором и доказательством того, что ВСУ находятся РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T11:11
2023-03-21T11:11
2023-03-21T11:11
эксклюзивы риа новости крым
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
джанкой
крым
мнения
алексей леонков
безопасность республики крым и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму, где нет военного положения, атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором и доказательством того, что ВСУ находятся в стадии деградации, а Киев близок к краху. Об этом РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, заявил военный эксперт Алексей Леонков.Это однозначно терроризм"Однозначно это террор. Любое действие против гражданских – это терроризм или военное преступление. Они отличаются только временем действий: нет боевых действий – это террор, есть – военное преступление. Так как Крым находится в прифронтовой зоне, там не объявлено военное положение, то это терроризм", – сказал Леонков.ВСУ вошли в состояние деградацииХроленко отмечает, что налицо "попытка террористического акта, которая не увенчалась успехом – беспилотники были сбиты". Но продолжать атаковать Крым беспилотниками Киев продолжит, пока у него есть БПЛА, чтобы "сохранить лицо" перед западными кураторами, но на большее враг не способен.Накануне, 20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью. "Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбиты над жилыми районами", – сказал Крючков, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для КрымаВ Джанкое введен режим ЧС – власти
https://crimea.ria.ru/20230321/aksenov-situatsiya-v-dzhankoe-nakhoditsya-pod-kontrolem-1127666939.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, крым, мнения, алексей леонков, безопасность республики крым и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), сергей аксенов
Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
Леонков: в прифронтовом Крыму атака БПЛА на гражданские объекты в Джанкое – это террор
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму, где нет военного положения, атака украинских беспилотников на гражданские объекты в Джанкое является террором и доказательством того, что ВСУ находятся в стадии деградации, а Киев близок к краху. Об этом РИА Новости Крым, отвечая на соответствующий вопрос, заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Это однозначно терроризм
"Однозначно это террор. Любое действие против гражданских – это терроризм или военное преступление. Они отличаются только временем действий: нет боевых действий – это террор, есть – военное преступление. Так как Крым находится в прифронтовой зоне, там не объявлено военное положение, то это терроризм", – сказал Леонков.
ВСУ вошли в состояние деградации
Хроленко отмечает, что налицо "попытка террористического акта, которая не увенчалась успехом – беспилотники были сбиты". Но продолжать атаковать Крым беспилотниками Киев продолжит, пока у него есть БПЛА, чтобы "сохранить лицо" перед западными кураторами, но на большее враг не способен.
"Попытки отражаются. И атаковать воздушными летательными аппаратами и морскими беспилотниками Севастополь в акватории Севастополя не увенчались успехом, и попытки ударить по Джанкою. И, думаю, в дальнейшем это будет примерно так же развиваться, если у противника окажется в достаточно количестве беспилотников. Но дело все в том, что это не от усиления противника, а от его панического состояния, потому что ВСУ находится в состоянии деградации. И вот эти все фокусы больше направлены на то, чтобы как-то поддержать на Украине ощущение близкой "перемоги", хотя по существу близок крах.
Накануне, 20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил
, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил
, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
"Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные сбиты над жилыми районами", – сказал Крючков, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом нет.
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