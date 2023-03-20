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На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен
На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен - РИА Новости Крым, 20.03.2023
На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен
Системы ПВО сработали в районе Джанкоя на севере Крыма, обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T23:45
2023-03-20T23:45
2023-03-20T23:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Системы ПВО сработали в районе Джанкоя на севере Крыма, обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, на место происшествия выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях. Глава Крыма также призвал доверять только проверенным источникам информации и пообещал информировать о ситуации.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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джанкой, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, крым, украина, россия, сво
На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен
Глава Крыма Аксенов: в Джанкое сработала система ПВО, есть разрушения и раненый
23:45 20.03.2023 (обновлено: 23:51 20.03.2023)