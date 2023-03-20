https://crimea.ria.ru/20230320/na-severe-kryma-srabotala-sistema-pvo-odin-chelovek-ranen--1127664651.html

На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен

На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен - РИА Новости Крым, 20.03.2023

На севере Крыма сработала система ПВО: один человек ранен

Системы ПВО сработали в районе Джанкоя на севере Крыма, обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T23:45

2023-03-20T23:45

2023-03-20T23:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Системы ПВО сработали в районе Джанкоя на севере Крыма, обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, на место происшествия выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях. Глава Крыма также призвал доверять только проверенным источникам информации и пообещал информировать о ситуации.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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