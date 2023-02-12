https://crimea.ria.ru/20230212/podvodnye-drony-iz-belgii-voennyy-ekspert-otsenil-ugrozu-dlya-kryma-1126928373.html

Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

Береговые и морские соединения Вооруженных сил России способны отражать атаки подводных дронов, однако новые угрозы требуют усиления эффективности средств... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T10:56

2023-02-12T10:56

2023-02-12T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Береговые и морские соединения Вооруженных сил России способны отражать атаки подводных дронов, однако новые угрозы требуют усиления эффективности средств обороны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин.Так он прокомментировал ранее опубликованные в СМИ данные об участии Бельгии в подготовке украинских диверсантов для атак на Крым с помощью морских беспилотников.Подводные дроны из БельгииРанее ряд СМИ сообщили об участии Бельгии в подготовке морской атаки на Крым. Еще в ноябре издание Le Soir писало о намерении бельгийских военных передать Украине десять аппаратов по установке подводных мин производства местной компании ECA Robotics Belgium и две береговые или корабельные станции управления ими.На этой неделе министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что Бельгия готовит украинских боевиков управлять этими аппаратами, которые уже переданы Киеву. Украинские морские диверсанты прибыли в страну для прохождения обучающих курсов в рамках миссии EUMAM (натовская программа обучения украинских военных).Защита крымских берегов"Мы, конечно, можем защитить Крым, и мы это, безусловно, сделаем. У нас многие вещи уже сделаны, и наши береговые и морские соединения готовы к отражению этой атаки. Теперь вопрос в том, чтобы повысить их эффективность. В целом, подводные дроны – это не новая угроза. Но никто не планировал бороться с бельгийскими аппаратами. Там может быть своя специфика", - отметил военный эксперт.По его словам, в текущих условиях Запад проводит переподготовку украинских военных в ускоренных форматах: операторов дронов готовят примерно три месяца. При этом угроза диверсий для Крыма, по его мнению, может сохраниться надолго. Именно поэтому речь должна идти о серьезном военном строительстве. И с точки зрения развития средств обороны, и с точки зрения военного искусства, но самое главное – кадрового потенциала и человеческого капитала в армии."Американцы применяют силы всей западной коалиции против России. Речь идет о том, чтобы все страны так или иначе поучаствовали в нагнетании военно-силового давления на Россию. И здесь могут быть самые разные чудеса. Там не только Бельгия, но и Португалия может неожиданно выскочить, и другие государства. Конечно, это в первую очередь диверсионная деятельность англосаксов. Но не только. И боюсь, эта история надолго. Даже в том случае, если Украина сбавит свои обороты, со стороны Запада агрессия может продолжаться. Поэтому нам следует использовать все наши возможности, и мы должны делать все максимально быстро", - убежден Подберезкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзе"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозыСамолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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