https://crimea.ria.ru/20221005/samolet-an-26-vks-uklonilsya-ot-stolknoveniya-s-amerikanskimi-dronami-1124719700.html

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T09:06

2022-10-05T09:06

2022-10-05T09:06

сирия

сша

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.Инцидент произошел в понедельник утром. Выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки самолет был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, которые следовали по маршруту его движения в Сирии.В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что это не первый случай нарушения военными США положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

сирия

сша

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, армия и флот, российская федерация (россия, рф)