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Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:06
2022-10-05T09:06
сирия
сша
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.Инцидент произошел в понедельник утром. Выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки самолет был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, которые следовали по маршруту его движения в Сирии.В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что это не первый случай нарушения военными США положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
сирия
сша
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РИА Новости Крым
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сирия, сша, армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами

Самолет Ан-26 ВКС России уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

09:06 05.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
Инцидент произошел в понедельник утром. Выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки самолет был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, которые следовали по маршруту его движения в Сирии.
"Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — цитирует Егорова РИА Новости.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что это не первый случай нарушения военными США положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
 
СирияСШААрмия и флотРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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