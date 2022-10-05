https://crimea.ria.ru/20221005/samolet-an-26-vks-uklonilsya-ot-stolknoveniya-s-amerikanskimi-dronami-1124719700.html
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:06
2022-10-05T09:06
2022-10-05T09:06
сирия
сша
армия и флот
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.Инцидент произошел в понедельник утром. Выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки самолет был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, которые следовали по маршруту его движения в Сирии.В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что это не первый случай нарушения военными США положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
сирия
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сирия, сша, армия и флот, российская федерация (россия, рф)
Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
Самолет Ан-26 ВКС России уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский военно-транспортный самолет Ан-26 уклонился от столкновения с американскими беспилотниками в Сирии. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
Инцидент произошел в понедельник утром. Выполнявший рейс для снабжения подразделений российской группировки самолет был вынужден уклониться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, которые следовали по маршруту его движения в Сирии.
"Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики", — цитирует Егорова РИА Новости.
В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что это не первый случай нарушения военными США положений меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.