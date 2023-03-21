https://crimea.ria.ru/20230321/v-dzhankoe-vveden-rezhim-chs--vlasti-1127667152.html

В Джанкое введен режим ЧС – власти

В Джанкое введен режим ЧС – власти - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Джанкое введен режим ЧС – власти

Ситуация в Джанкое, где после ночной атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС, под контролем, все объекты работают штатно. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T10:25

2023-03-21T10:25

2023-03-21T10:43

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в Джанкое, где после ночной атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС, под контролем, все объекты работают штатно. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.Ранее сообщалось, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.Временно остановлены занятия в джанкойском техникуме, студенты эвакуированы из общежития, идет ремонт.В результате ночной атаки в Джанкое пострадал один человек. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован в Джанкойскую ЦРБ, его состояние оценивается как средней степени тяжести.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Что означает режим ЧС В соответствии с постановлением правительства РФ от 21 мая 2007 года о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характер ЧС определяется по двум факторам – масштабу бедствия и размеру причиненного ущерба. ЧС может иметь локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный или федеральный характер. ЧС регионального характера объявляется в том случае, когда зона бедствия не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, если количество погибших и/или пострадавших насчитывает от 50 до 500 человек, а размер материального ущерба составляет от 12 млн рублей до 1,2 млрд рублей. Классификация не распространяется на ЧС в лесах, возникшие в следствии лесных пожаров. Определение типа чрезвычайной ситуации по масштабу и тяжести последствий играет определяющую роль при решении вопросов возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС, начиная от финансирования работ по восстановлению объектов экономики и пострадавших территорий до определения меры ответственности виновников ЧС. Читайте также на РИА Новости КрымАксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма – АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20230321/aksenov-situatsiya-v-dzhankoe-nakhoditsya-pod-kontrolem-1127666939.html

джанкой

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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, беспилотник, игорь ивин, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, гу мчс рф по республике крым, новости крыма