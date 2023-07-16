https://crimea.ria.ru/20230716/razvozhaev-esche-odin-bespilotnik-sbit-nad-mysom-manganari-v-sevastopole-1130084835.html
Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе
Еще один беспилотник, по уточненным данным, сбили в районе мыса Манганари в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T07:12
2023-07-16T07:12
2023-07-16T07:14
михаил развожаев
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Еще один беспилотник, по уточненным данным, сбили в районе мыса Манганари в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщил, что российские военные ночью отразили атаку восьми вражеских беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.Сейчас в городе все спокойно, отметил он.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-i-balaklavu-atakovali-8-bespilotnikovi---ataka-otbita-1130084619.html
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михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, балаклава
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Еще один беспилотник, по уточненным данным, сбили в районе мыса Манганари в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что российские военные ночью отразили атаку восьми вражеских беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.
"По уточненным данным, еще один беспилотник был сбит в районе мыса Манганари. Итого этой ночью сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде", - написал Развожаев в телеграм-канале.
Сейчас в городе все спокойно, отметил он.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.