https://crimea.ria.ru/20230716/razvozhaev-esche-odin-bespilotnik-sbit-nad-mysom-manganari-v-sevastopole-1130084835.html

Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе

Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Развожаев: еще один беспилотник сбит над мысом Манганари в Севастополе

Еще один беспилотник, по уточненным данным, сбили в районе мыса Манганари в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T07:12

2023-07-16T07:12

2023-07-16T07:14

михаил развожаев

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

пво

балаклава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118670933_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_b45c97808af53d85a81053959c899c3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Еще один беспилотник, по уточненным данным, сбили в районе мыса Манганари в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее он сообщил, что российские военные ночью отразили атаку восьми вражеских беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы.Сейчас в городе все спокойно, отметил он.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.

https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-i-balaklavu-atakovali-8-bespilotnikovi---ataka-otbita-1130084619.html

севастополь

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, балаклава