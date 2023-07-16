https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-i-balaklavu-atakovali-8-bespilotnikovi---ataka-otbita-1130084619.html

Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита

Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита

Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T05:56

2023-07-16T05:56

2023-07-16T07:08

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

пво

беспилотник (бпла, дрон)

балаклава

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам."Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 20 июня российские средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилоник над Северным Крымом, а 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РЭБ, один сдетонировал на земле.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

https://crimea.ria.ru/20230620/severnyy-krym-pytalsya-atakovat-ukrainskiy-bespilotnik-1129498678.html

севастополь

балаклава

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, беспилотник (бпла, дрон), балаклава, безопасность, безопасность республики крым и севастополя