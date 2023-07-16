https://crimea.ria.ru/20230716/sevastopol-i-balaklavu-atakovali-8-bespilotnikovi---ataka-otbita-1130084619.html
Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T05:56
2023-07-16T05:56
2023-07-16T07:08
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
пво
беспилотник (бпла, дрон)
балаклава
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам."Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 20 июня российские средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилоник над Северным Крымом, а 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РЭБ, один сдетонировал на земле.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
https://crimea.ria.ru/20230620/severnyy-krym-pytalsya-atakovat-ukrainskiy-bespilotnik-1129498678.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), пво, беспилотник (бпла, дрон), балаклава, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Севастополь и Балаклаву атаковали 8 беспилотников - атака отбита
Развожаев: Ночная массированная атака на Севастополь и Балаклаву отбита силами флота и ПВО
05:56 16.07.2023 (обновлено: 07:08 16.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ,16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО, флот и подразделения РЭБ этой ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Атака была массированной и продолжительной", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что по всем целям военные отработали над морем и на подходе к бухтам.
"Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь... Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил Развожаев.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. Так, 20 июня российские средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилоник над Северным Крымом, а 15 июня над территорией Республики Крым зафиксировано 9 БПЛА - шесть из них были сбиты, три - посажены средствами РЭБ, один сдетонировал на земле.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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