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Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T09:53
2023-06-04T10:08
крым
сергей аксенов
происшествия
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
общество
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По его данным, беспилотники были снабжены взрывчаткой.Он добавил, что жертв и пострадавших в результате ночных провальных атак нет. "В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - заключил Сергей Аксенов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что ночью над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушенияВ Севастополе усилены меры безопасностиНовая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html
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крым, сергей аксенов, происшествия, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, общество, джанкой
Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов

Аксенов: ночью Крым попытались атаковать девять вражеских беспилотников - все они сбиты

09:53 04.06.2023 (обновлено: 10:08 04.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре – заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из беспилотников выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его данным, беспилотники были снабжены взрывчаткой.
"На территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения", - рассказал глава Крыма.
Он добавил, что жертв и пострадавших в результате ночных провальных атак нет.
"В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - заключил Сергей Аксенов.
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Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что ночью над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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КрымСергей АксеновПроисшествияБеспилотник (дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяОбществоДжанкой
 
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