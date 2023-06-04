https://crimea.ria.ru/20230604/krym-nochyu-pytalis-atakovat-devyat-bespilotnikov---aksenov-1129171820.html

Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов

Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Крым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов

В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T09:53

2023-06-04T09:53

2023-06-04T10:08

крым

сергей аксенов

происшествия

беспилотник (дрон)

безопасность республики крым и севастополя

общество

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье украинские боевики предприняли попытку массовой атаки Крыма с помощью беспилотников. Над республикой системами противовоздушной обороны сбиты пять дронов, еще четыре посажены при помощи средств РЭБ. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.По его данным, беспилотники были снабжены взрывчаткой.Он добавил, что жертв и пострадавших в результате ночных провальных атак нет. "В результате ночной атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - заключил Сергей Аксенов.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что ночью над Джанкоем был сбит вражеский беспилотник. Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь и Крым с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотник - есть разрушенияВ Севастополе усилены меры безопасностиНовая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230526/kak-skripach-iz-kryma-stal-operatorom-bespilotnika-i-chto-dumaet-ob-svo-1128996436.html

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джанкой

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, происшествия, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, общество, джанкой