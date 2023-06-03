Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230603/v-sevastopole-usileny-mery-bezopasnosti-1129164706.html
В Севастополе усилены меры безопасности
В Севастополе усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 03.06.2023
В Севастополе усилены меры безопасности
В Севастополе усилены меры безопасности на время курортного периода, все подразделения ведомств готовы. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T13:03
2023-06-03T13:03
севастополь
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе усилены меры безопасности на время курортного периода, все подразделения ведомств готовы. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что на период турсезона полиция Севастополя усилена прибывшими из других регионов правоохранителями. Это прибыли "приданные силы, которые традиционно направляются по линии МВД" на лето, сказал Развожаев.По словам губернатора, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена"."Важно, конечно, и в дальнейшем развивать определенные направления – с командирами обсудили. Со стороны города будем оказывать определенное содействие", – подытожил глава города.Общегарнизонный строевой смотр для проверки готовности к курортно-туристическому сезону сил и средств ведомств, задействованных в обеспечении порядка (УМВД, ГУ МЧС, Росгвардия) проводится в Севастополе второй год подряд.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Накануне Развожаев сообщил, что местный жиль собственноручно сбил наблюдательный беспилотник. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе заработали подразделения конной и морской полицииПравоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
В Севастополе усилены меры безопасности

В Севастополе на время туристического сезона усилены ведомства и меры безопасности

13:03 03.06.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе усилены меры безопасности на время курортного периода, все подразделения ведомств готовы. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня мы еще раз убедились вместе с руководителями ведомств, что все подразделения готовы к несению службы, укомплектованы. Ресурсов хватает, чтобы Севастополь чувствовал себя безопасно в предстоящий летний период и на воде, и на суше", – сказал Развожаев после смотра сил и средств всех ведомств, задействованных в обеспечении порядка и безопасности в городе.
Он отметил, что на период турсезона полиция Севастополя усилена прибывшими из других регионов правоохранителями. Это прибыли "приданные силы, которые традиционно направляются по линии МВД" на лето, сказал Развожаев.
По словам губернатора, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена".
"Важно, конечно, и в дальнейшем развивать определенные направления – с командирами обсудили. Со стороны города будем оказывать определенное содействие", – подытожил глава города.
Общегарнизонный строевой смотр для проверки готовности к курортно-туристическому сезону сил и средств ведомств, задействованных в обеспечении порядка (УМВД, ГУ МЧС, Росгвардия) проводится в Севастополе второй год подряд.
Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
Накануне Развожаев сообщил, что местный жиль собственноручно сбил наблюдательный беспилотник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция
Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных
 
СевастопольМихаил РазвожаевКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46Эрдоган принес присягу
15:36Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под Авдеевкой
15:1850 батарей Patriot: Зеленский назвал нужды Украины для защиты от ракет РФ
14:45В Симферополе из окна выпала 4-летняя девочка
14:34Обстрелы Шебекинского округа: ВСУ выпустили за сутки 370 боеприпасов
14:03Зеленский сделал заявление о контрнаступлении
13:44В Крыму усилится ветер
13:25Число погибших и раненых при обстреле села Соболевка выросло - Гладков
13:03В Севастополе усилены меры безопасности
12:52На западе Крыма иномарка врезалась в микроавтобус: один пострадавший
12:34Как работает Керченская переправа 3 июня
11:52Сотня снарядов ВСУ обрушилась на мирных жителей Херсонщины за сутки
11:26На Херсонщине уничтожены гаубицы ВСУ, стрелявшие по населенным пунктам
11:06Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за трагедии с поездами
10:32Лживый фастфуд: в Крыму оценили заявления о минировании химзавода "Титан"
10:25Украина без Крыма: власти Венгрии призвали к мирным переговорам
09:55"Ночь прошла беспокойно": Гладков о ситуации в Белгородской области
09:16Когда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
08:44Как крымские животноводы помогают сдержать инфляцию в регионе
08:21Очередной обстрел Шебекино: двое парней тяжело ранены
Лента новостейМолния