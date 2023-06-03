https://crimea.ria.ru/20230603/v-sevastopole-usileny-mery-bezopasnosti-1129164706.html

В Севастополе усилены меры безопасности

В Севастополе усилены меры безопасности - РИА Новости Крым, 03.06.2023

В Севастополе усилены меры безопасности

В Севастополе усилены меры безопасности на время курортного периода, все подразделения ведомств готовы. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T13:03

2023-06-03T13:03

2023-06-03T13:03

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общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе усилены меры безопасности на время курортного периода, все подразделения ведомств готовы. Об этом журналистам сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что на период турсезона полиция Севастополя усилена прибывшими из других регионов правоохранителями. Это прибыли "приданные силы, которые традиционно направляются по линии МВД" на лето, сказал Развожаев.По словам губернатора, "учитывая обстановку", силовики будут больше находиться на улицах, "чтобы люди видели, работа идет и безопасность граждан полностью обеспечена"."Важно, конечно, и в дальнейшем развивать определенные направления – с командирами обсудили. Со стороны города будем оказывать определенное содействие", – подытожил глава города.Общегарнизонный строевой смотр для проверки готовности к курортно-туристическому сезону сил и средств ведомств, задействованных в обеспечении порядка (УМВД, ГУ МЧС, Росгвардия) проводится в Севастополе второй год подряд.Киевский режим периодически пытается атаковать Севастополь с помощью беспилотников. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Накануне Развожаев сообщил, что местный жиль собственноручно сбил наблюдательный беспилотник. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе заработали подразделения конной и морской полицииПравоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество