https://crimea.ria.ru/20230510/pravookhraniteli-v-sedle-kak-v-sevastopole-rabotaet-konnaya-politsiya-1128636977.html

Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция

Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Правоохранители в седле: как в Севастополе работает конная полиция

В мае исполняется год, как в Севастополе появилось необычное для региона подразделение правоохранителей – конная полиция. Зачем городу-базе флота кавалерийские... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T19:08

2023-05-10T19:08

2023-05-10T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В мае исполняется год, как в Севастополе появилось необычное для региона подразделение правоохранителей – конная полиция. Зачем городу-базе флота кавалерийские патрули и что изменится в их работе уже этим летом – об этом, а также о секретах совместимости людей и лошадей в тандеме для поддержания порядка – в материале РИА Новости Крым.День рождения Терека и особенности ремонтной группыОдним из первых в конюшне встречает Терек. Молодой жеребец – представитель славной карачаевской породы, таких тут большинство. Пока он в составе так называемой ремонтной группы. В каком-то смысле идет отладка нового перспективного "механизма"."Он сейчас является ремонтной лошадью, то есть не прошел аттестацию как полицейская строевая и не может использоваться для патрульно-постовой службы. Замечательный потенциал. Скорее всего, уже к августу будет на маршруте патрулирования", – объясняет замком кавалерийского взвода, старший лейтенант полиции Олег Ивлев. 10 мая Тереку исполняется четыре года. Это тот возраст, до которого лошадь не следует перегружать на тренировках, говорит полицейский кавалерист, врач-ветеринар Татьяна Макарова. "Садиться в седло и давать предельную нагрузку желательно к 3,5 годам. Даже, я считаю, лучше ближе к четырем годам. Животное должно окрепнуть психикой и сформироваться физически. Очень важно правильно подобрать тренировки, чтобы не навредить. Ноги – самое главное. Их берегут, стараются не перегружать, особенно молодняк", – рассказывает Татьяна.Тренируют лошадей в манеже. Время от времени включают сигналы и оставляют работающими двигатели техники. Это нужно, чтобы животные привыкали спокойно реагировать на громкие и резкие звуки и шумы, в том числе на транспорт. "Лошадь, которая заступает к несению службы, должна быть адаптирована к городской среде. Это животное пугливое, но оно привыкает", – говорит Ивлев.По итогу подготовки питомец должен уметь выполнять ряд упражнений – тестовых задач, предусмотренных ведомственными приказами, отмечает он. Аттестация длится полгода. Но в среднем, чтобы лошадь была хорошо подготовлена к службе в полиции, требуется год – полтора.Лошадиный характерСейчас в конюшне севастопольского полицейского взвода 21 лошадь, из них аттестованных – восемь. В их числе Донбасс. На майские праздники он работал вместе с Добрыней. Оба, как и Терек, карачаевской породы. "Они любят волю, но очень хорошо поддаются тренировке: спокойные, покладистые, с ними можно найти общий язык", – рассказывает Татьяна. Но у каждой, говорит, свой характер, и это нужно учитывать при формировании патрульной пары."Чтобы лошади ходили вдвоем, им нужна совместимость. Донбасс, например, пятилетка, "с перчиком", игривый, любит, когда он впереди. И ему идеально подойдет спокойная лошадь рядом", – добавила полицейский.Помимо карачаевцев, в строю кабардинка Рошель. Еще двое – английские верховые: чистокровный Опричник и его сын, полукровка Малюта. Первый самый старший, ему 12 лет, и его здесь называют "хрустальной вазой", в патруль он не ходит – красуется на мероприятиях. Второй – его сын, совсем малыш, тоже майский, 29 числа ему будет два года. "Детсадовец", учится азам, с него "пылинки сдувают", признаются правоохранители.Чистокровные лошади – товарищи не то чтобы капризные, но крайне недоверчивые, и к ним нужен особый подход, объясняет Татьяна. Если подпускают к себе и начинают доверять, то очень привыкают к человеку и потом преданно работают "только с одними руками". И еще: они не прощают ошибок.Свою лошадь нужно выбирать "не умом, не по красоте, а сердцем, чтобы она тебя понимала, слушалась и не боялась. Потому что это первый напарник и защитник", говорит девушка. Но вообще-то, независимо от породы, именно лошадь выбирает напарника-человека, а не наоборот, говорит она: "Все зависит от того, как лошадь себя ведет. Тут есть, как и у людей, несовместимость".Кто и как работает в конной полиции СевастополяСейчас подразделение конной полиции Севастополя намерено расширяться – нужны молодые сотрудники. Максимальный возраст – до 35 лет и для мужчин, и для женщин. Помимо патрулирования службу несут и непосредственно в Едином центре кавалерии и кинологии УМВД. Суточный наряд не покидает конюшню. Ребята работают здесь по "гражданке", в обычных простых вещах, которые не жалко, объясняет Татьяна. Им помогает дневной наряд, он же выходит на патрулирование.Лошадей кормят строго по часам, чистят и расчесывают, ежедневно выводят гулять и тренировать. Конечно, время для отдыха есть, как и место для него: в новом админздании не только кабинеты руководства, служебное и хозяйственное помещение, но и комната отдыха, и столовая."Просто для того, чтобы работать на такой работе, нужно понимать куда ты идешь, страшно тебе или нет, справишься ты или нет, можешь ли ты чему-то научить животное и хватит ли у тебя сил – и физических, и моральных. Это работа как с детьми: к каждой лошади индивидуальный подход. И да, бывает опасно", – говорит младший сержант полиции Макарова.Сейчас в патруль выходят два раза в неделю. Основных маршрутов шесть. Но к лету, с его тысячами туристов, будет больше.Именно необходимостью быть мобильными, охватывая как можно больше территорий в горно-лесистой местности, и обусловлено такое ноу-хау как конная полиция в Севастополе. Лошади очень мобильны и способны быстро преодолевать большие расстояния, в том числе по бездорожью. Речь идет и о природных парках, и о местах отдыха у моря, в горных районах, популярных у туристов."Естественно, у нас лошади, а не горные козы, и по скалам мы ходить не будем, – отмечает замком взвода. – Но там, где проходит человек, и мы будет проходить с лошадьми. Разница в том, что лошадь является транспортным средством, гужевым, и мы имеем возможность охватывать большую территорию. А в случае выявления правонарушений, связываемся с лесниками, и они прибывают, например, на квадроциклах, и составляют протоколы".Здесь уверены: история конного взвода полиции только начинается. Подрастут кони, придут люди, и подразделение станет одним из самых эффективных в делах обеспечения безопасности в регионе.Ну и вообще это красиво. Так что конная полиция Севастополя принимает участие не только в патрулировании, но и в торжественных мероприятиях, в том числе совместно с моряками Черноморского флота. Не исключено, что в следующий раз на Параде 9 мая в Севастополе в строю пройдут и полицейские кавалеристы.Подразделение конной полиции в Севастополе было создано на базе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (ППСП) УМВД России по Севастополю в мае 2022 года. В свой первый маршрут конные патрули вышли летом. А в октябре торжественно открыли Единый центр кавалерии и кинологии УМВД России – первый на черноморском побережье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе заработали подразделения конной и морской полицииГде ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полицияВ Севастополь на курортный сезон приехало "полицейское подкрепление"

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Конная полиция Севастополя: зачем городу на море кавалерийские патрули Конная полиция Севастополя: зачем городу на море кавалерийские патрули 2023-05-10T19:08 true PT3M15S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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