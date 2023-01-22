https://crimea.ria.ru/20230122/gde-ni-proyti-ni-proekhat-v-sevastopole-vyshla-na-sluzhbu-konnaya-politsiya-1126518617.html

Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция

Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция

В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Об этом сообщили в управлении МВД... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T12:42

2023-01-22T12:42

2023-01-22T12:46

севастополь

умвд россии по севастополю

общество

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/16/1126518452_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_c791e0d20ea1b174dfd5b100a17730cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня. Вместе они патрулируют основные места отдыха на территории особо охраняемой природной территории регионального значения. Маршрут разработан сотрудниками кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина совместно с представителями Севприроднадзора.По его словам, в ближайшее время полицейская кавалерия будет следить за порядком также в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха и пребывания граждан в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220829/v-sevastopole-zarabotali-podrazdeleniya-konnoy-i-morskoy-politsii--1124336822.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, природа