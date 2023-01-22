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Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция
Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция
В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Об этом сообщили в управлении МВД... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T12:42
2023-01-22T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня. Вместе они патрулируют основные места отдыха на территории особо охраняемой природной территории регионального значения. Маршрут разработан сотрудниками кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина совместно с представителями Севприроднадзора.По его словам, в ближайшее время полицейская кавалерия будет следить за порядком также в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха и пребывания граждан в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220829/v-sevastopole-zarabotali-podrazdeleniya-konnoy-i-morskoy-politsii--1124336822.html
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севастополь, умвд россии по севастополю, общество, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, природа
Где ни пройти ни проехать: в Севастополе вышла на службу конная полиция

В Севастополе конная полиция патрулирует территорию природного парка "Максимова дача"

12:42 22.01.2023 (обновлено: 12:46 22.01.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на территории природного парка "Максимова дача" за соблюдением порядка теперь следит полицейская кавалерия. Об этом сообщили в управлении МВД России по городу.
Верными помощниками силовиков стали кони Донбасс и Добрыня. Вместе они патрулируют основные места отдыха на территории особо охраняемой природной территории регионального значения. Маршрут разработан сотрудниками кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина совместно с представителями Севприроднадзора.
Конная полиция в Севастополе
29 августа 2022, 20:38
В Севастополе заработали подразделения конной и морской полиции
"Патрулирование "Максимовой дачи" с использованием конной пары позволит эффективно выполнять поставленные служебные задачи там, где это не сможет оперативно выполнить пеший наряд и не сможет проехать патрульный автомобиль. Кроме того, появление конного патруля будет самим своим видом профилактировать возможные правонарушения, которые чаще всего совершают в этом парке", - отметил генерал-майор полиции Павел Гищенко.
По его словам, в ближайшее время полицейская кавалерия будет следить за порядком также в районе пляжей, парков, лесных массивов и других мест отдыха и пребывания граждан в Севастополе.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
1 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
2 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
3 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
1 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
2 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
3 из 3
В Севастополе полицейская кавалерия заступила на охрану общественного порядка
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
 
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