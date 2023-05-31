https://crimea.ria.ru/20230531/strelba-na-severnom-i-yuzhnom-molu-v-sevastopole---trenirovki-voennykh-1129115545.html

Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных

Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных

В среду вечером военные будут тренироваться в практической стрельбе в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T18:54

2023-05-31T18:54

2023-05-31T19:01

севастополь

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111692/77/1116927777_0:1253:3024:2954_1920x0_80_0_0_3727a9a88c07a3778fb213a873d55305.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среду вечером военные будут тренироваться в практической стрельбе в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Утром 31 мая военные расчеты проводили стрельбы военном училище. Тренировки проходили в тире Нахимовского училища. А накануне в Севастополе прошли сразу две учебные тренировки военных. В первой половине дня расчеты отрабатывали стрельбы в Стрелецкой бухте, а вечером - на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаЗвуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантовВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя