https://crimea.ria.ru/20230531/strelba-na-severnom-i-yuzhnom-molu-v-sevastopole---trenirovki-voennykh-1129115545.html
Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных
Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных
В среду вечером военные будут тренироваться в практической стрельбе в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T18:54
2023-05-31T18:54
2023-05-31T19:01
севастополь
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В среду вечером военные будут тренироваться в практической стрельбе в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Утром 31 мая военные расчеты проводили стрельбы военном училище. Тренировки проходили в тире Нахимовского училища. А накануне в Севастополе прошли сразу две учебные тренировки военных. В первой половине дня расчеты отрабатывали стрельбы в Стрелецкой бухте, а вечером - на Северном молу, на Южном и в бухте Казачья.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаЗвуки стрельбы в Севастополе – флот тренируется уничтожать диверсантовВ Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба на Северном и Южном молу в Севастополе - тренировки военных
Развожаев: военные проведут тренировку со стрельбой на Севером и Южном молу в Севастополе
18:54 31.05.2023 (обновлено: 19:01 31.05.2023)