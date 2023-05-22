https://crimea.ria.ru/20230522/v-sevastopole-rabotayut-boevye-raschety-chf--1128892577.html
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
В районе Северного мола в Севастополе проходят тренировки расчетов Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T20:23
2023-05-22T20:23
2023-05-22T20:23
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В районе Северного мола в Севастополе проходят тренировки расчетов Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения подразделений армии и флота, а также силовых структур. Тренировки проводятся как на берегу и в акватории Черного моря.Ранее расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, крым, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
Развожаев объяснил причину громких звуков в бухте Севастополя