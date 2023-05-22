Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230522/v-sevastopole-rabotayut-boevye-raschety-chf--1128892577.html
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ - РИА Новости Крым, 22.05.2023
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
В районе Северного мола в Севастополе проходят тренировки расчетов Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T20:23
2023-05-22T20:23
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
крым
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/18/1115931828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0d38f0108e07397c7de00a28d09ac380.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В районе Северного мола в Севастополе проходят тренировки расчетов Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения подразделений армии и флота, а также силовых структур. Тренировки проводятся как на берегу и в акватории Черного моря.Ранее расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощностиВ Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/18/1115931828_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6eb1b44a50e4a784b2c82452c4fb7953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, крым, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ

Развожаев объяснил причину громких звуков в бухте Севастополя

20:23 22.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России Орехово-Зуево в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
CИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В районе Северного мола в Севастополе проходят тренировки расчетов Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в городе – это на Северном молу флот проводил тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение), включающие в себя проведение учебных стрельб", – написал в своем Telegram-канале Развожаев и добавил, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Республике Крым регулярно проводятся учения подразделений армии и флота, а также силовых структур. Тренировки проводятся как на берегу и в акватории Черного моря.
Ранее расчеты дивизиона противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота провели стрельбы по морским целям в полевых условиях, ракетные корабли ЧФ отработали артиллерийские стрельбы в море, большие десантные корабли (БДК) установили на маршрутах возможных действий сил условного противника у побережья Крыма минные заграждения, а фрегат ЧФ провел одиночный морской бой.
В Севастополе и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В соответствии с указом президента введен средний уровень реагирования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
В Севастополе громко: работает ЧФ, задействованы системы большой мощности
В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
 
СевастопольМихаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииКрымНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Главные новости Крыма: 22 мая
21:43Американский военный эксперт предрек будущее США
21:18Кого не берут в вожатые: неожиданные критерии для работы с детьми
20:36Армения уступит Карабах Азербайджану – чего ждать в Закавказье
20:23В Севастополе работают боевые расчеты ЧФ
20:19Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
19:58Как живет в эвакуации Херсонский университет
19:42Около Крымского моста археологи нашли буксир-участник войны с турками
19:27Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
19:21Чем Украине грозит применение снарядов с ураном - экс-разведчик США
19:01Отменить "инфоцыган": как в России продают "успех" и сколько это стоит
18:38Что такое контртеррористическая операция
18:34Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер
18:26Почему Зеленский не пришел на встречу с президентом Бразилии
18:09В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
17:48Из Москвы в Крым начнут ходить поезда с купе-трансформерами и душем
17:06Еще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
16:55Названы безвозвратные потери ВСУ
16:39В Крыму предсказали судьбу Буданова после угрозы уничтожить всех крымчан
16:15Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8, пять HIMARS и 17 дронов
Лента новостейМолния