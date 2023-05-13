В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ
Депутат Госдумы Ивлев: Крым очень надежно защищен с воздуха, земли, воды и под водой
08:28 13.05.2023 (обновлено: 08:29 14.05.2023)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорпедный отсек на борту фрегата "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Крым надежно защищен со всех сторон от различных угроз, безопасность полуострова полностью обеспечена. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Враг постоянно зондирует оборону Крыма… Провокации будут, и это надо понимать крымчанам. Но самое главное – Крым очень надежно защищен. Я постоянно бываю в разных городах и районах республики и могу сказать: полуостров очень надежно защищен с воздуха, на земле, с воды и даже под водой. Безопасность Крыма обеспечена", – сказал парламентарий.
При этом признаки анонсированного Киевом масштабного контрнаступления, по словам Ивлева, на данный момент не прослеживаются, боевые действия в зоне СВО продолжают носить позиционный характер.
"В настоящее время боевые действия в ходе СВО носят позиционный характер… Для того чтобы осуществить контрнаступление, нужно подтянуть войска, технику, сформировать первый, второй эшелоны накопить резервы и боеприпасы, питание, подтянуть медсанбаты. Все это видно. Мне кажется, все заявления Киева о контрнаступлении являются частью не стратегической операции, а какого-то мифологизированного пиара", - отметил депутат ГД.
Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что ЧФ нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. По его словам, силы и войска флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Севастополь периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
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