https://crimea.ria.ru/20230513/v-gosdume-otsenili-zaschischennost-kryma-ot-atak-vsu--1128696977.html

В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ

В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 14.05.2023

В Госдуме оценили защищенность Крыма от атак ВСУ

Крым надежно защищен со всех сторон от различных угроз, безопасность полуострова полностью обеспечена. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в эфире радио РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-13T08:28

2023-05-13T08:28

2023-05-14T08:29

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

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крым

новости крыма

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Депутат Госдумы Ивлев: Крым очень надежно защищен с воздуха, земли, воды и под водой Депутат Госдумы Ивлев: Крым очень надежно защищен с воздуха, земли, воды и под водой audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Крым надежно защищен со всех сторон от различных угроз, безопасность полуострова полностью обеспечена. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в эфире радио "Спутник в Крыму".При этом признаки анонсированного Киевом масштабного контрнаступления, по словам Ивлева, на данный момент не прослеживаются, боевые действия в зоне СВО продолжают носить позиционный характер."В настоящее время боевые действия в ходе СВО носят позиционный характер… Для того чтобы осуществить контрнаступление, нужно подтянуть войска, технику, сформировать первый, второй эшелоны накопить резервы и боеприпасы, питание, подтянуть медсанбаты. Все это видно. Мне кажется, все заявления Киева о контрнаступлении являются частью не стратегической операции, а какого-то мифологизированного пиара", - отметил депутат ГД.Ранее командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что ЧФ нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. По его словам, силы и войска флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Севастополь периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - МинобороныАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

https://crimea.ria.ru/20230510/zavyshennye-ozhidaniya-ot-kontrnastupleniya-v-krymu-otsenili-zayavleniya-kieva--1128643166.html

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