https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html

Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T10:19

2023-05-12T10:19

2023-05-12T10:26

крым

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда".По его словам, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. И теперь ВСУ, лишенные возможности действий на море, сосредоточили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории полуострова.Черноморский флот в условиях проведения спецоперации во взаимодействии с Воздушно-космическими силами России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских дронов."Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации флота", - проинформировал адмирал.И добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Севастополь периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - МинобороныАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

https://crimea.ria.ru/20230502/vertolet-sel-na-palubu-patrulnogo-korablya--ucheniya-chf-u-beregov-kryma-1128475169.html

https://crimea.ria.ru/20230426/strelba-iz-bastionov-u-poberezhya-kryma--ucheniya-raketchikov-chf-1128373601.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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