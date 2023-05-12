Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230512/chernomorskiy-flot-usilil-zaschitu-kryma-ot-atak-bespilotnikov-vsu-1128679016.html
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T10:19
2023-05-12T10:26
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (дрон)
воздушно-космический силы (вкс)
сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111807/55/1118075574_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_98ea6f5d3f38b2b650cb86dd3fe73694.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда".По его словам, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. И теперь ВСУ, лишенные возможности действий на море, сосредоточили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории полуострова.Черноморский флот в условиях проведения спецоперации во взаимодействии с Воздушно-космическими силами России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских дронов."Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации флота", - проинформировал адмирал.И добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Севастополь периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - МинобороныАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
https://crimea.ria.ru/20230502/vertolet-sel-na-palubu-patrulnogo-korablya--ucheniya-chf-u-beregov-kryma-1128475169.html
https://crimea.ria.ru/20230426/strelba-iz-bastionov-u-poberezhya-kryma--ucheniya-raketchikov-chf-1128373601.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111807/55/1118075574_137:0:1200:797_1920x0_80_0_0_80cc71e5be5fe07ef40eb9a3d0282c76.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (дрон), воздушно-космический силы (вкс), сво, новости крыма
Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ

ЧФ нарастил защиту пункта базирования кораблей от атак беспилотников ВСУ - командующий

10:19 12.05.2023 (обновлено: 10:26 12.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба ЧФ РФКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России
© Фото: пресс-служба ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, вокруг Крыма создано единое информационное поле для раннего обнаружения средств воздушного нападения Украины. И теперь ВСУ, лишенные возможности действий на море, сосредоточили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории полуострова.
"В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности", - отметил Соколов.
Корабельный вертолет и сторожевой корабль в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
2 мая, 12:09
Вертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов Крыма
Черноморский флот в условиях проведения спецоперации во взаимодействии с Воздушно-космическими силами России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских дронов.
"Для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, во взаимодействии с ВКС была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены, в том числе, самолеты и вертолеты Морской авиации флота", - проинформировал адмирал.
И добавил, что для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр
26 апреля, 13:02
Стрельба из "Бастионов" у побережья Крыма – учения ракетчиков ЧФ
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. После начала СВО Севастополь периодически подвергается атакам беспилотников со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все украинские БПЛА ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
22 ударных украинских беспилотника сбили над Черным морем - Минобороны
Аксенов сделал заявление по поводу обороны Крыма
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
 
КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (дрон)Воздушно-космический силы (ВКС)СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Черноморский флот получит четыре новых корабля в этом году
10:43В Крыму водитель микроавтобуса пострадал в столкновении с деревом
10:33ЧФ уничтожил "Калибрами" более 180 объектов украинских войск
10:19Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ
09:55Левый берег Херсонщины под массированным обстрелом - что известно
09:42Как работает Керченская паромная переправа 12 мая
09:28Троих пермяков задержали за фейковые сборы для участников СВО
09:09Взрыв прогремел в Мелитополе
08:45Будут ли праздновать день Черноморского флота в Севастополе
08:24Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин
08:02Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
07:22Выборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"
07:01Скоро лето: ждать ли роста цен в Крыму и на какие товары
00:01Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
23:19Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны
22:09ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
22:06Главные события и заявления дня: 11 мая
21:59Главные новости Крыма: 11 мая
21:37В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
Лента новостейМолния