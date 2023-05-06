Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
Власти: над Крымом в субботу сбили две украинские баллистические ракеты "Гром-2"
17:04 06.05.2023 (обновлено: 17:30 06.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об успешном отражении попытки Украины нанести удар по крымскому полуострову из ОТРК "Гром-2".
"Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром -2", - написал он в своем Telegram.
Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.
Как защищен Крым
30 марта Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции баллистическую украинскую ракету "Гром-2".
На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. В ведомстве заверили, что созданные соединения, работая совместно с воинскими частями ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".
В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО в ходе СВО показали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.
9 апреля, 10:07Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
Глава Крыма сообщил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.
При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом".
"Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.
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