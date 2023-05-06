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Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T17:04
2023-05-06T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об успешном отражении попытки Украины нанести удар по крымскому полуострову из ОТРК "Гром-2".Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.Как защищен Крым30 марта Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции баллистическую украинскую ракету "Гром-2".Над Феодосией 8 апреля была сбита украинская ракета, ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострове, не причинив ущерба инфраструктуре. Жертв не было.На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. В ведомстве заверили, что созданные соединения, работая совместно с воинскими частями ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО в ходе СВО показали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.Глава Крыма сообщил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом"."Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак УкраиныКак Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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https://crimea.ria.ru/20230409/kak-sily-pvo-zaschischayut-krym-i-novye-regiony-rossii-1128068773.html
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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, армия и флот, украина, россия, новости крыма
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

Власти: над Крымом в субботу сбили две украинские баллистические ракеты "Гром-2"

17:04 06.05.2023 (обновлено: 17:30 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об успешном отражении попытки Украины нанести удар по крымскому полуострову из ОТРК "Гром-2".
"Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром -2", - написал он в своем Telegram.
Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.
Работа ПВО Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
16:55
Над Крымом сбита баллистическая ракета

Как защищен Крым

30 марта Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции баллистическую украинскую ракету "Гром-2".
Над Феодосией 8 апреля была сбита украинская ракета, ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострове, не причинив ущерба инфраструктуре. Жертв не было.
На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. В ведомстве заверили, что созданные соединения, работая совместно с воинскими частями ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".
В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО в ходе СВО показали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.
Российские средства ПВО
9 апреля, 10:07
Как силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
Глава Крыма сообщил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.
При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом".
"Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.
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