https://crimea.ria.ru/20230506/nad-krymom-sbili-dve-ballisticheskie-rakety-iz-ukrainy-1128581183.html

Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины

В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T17:04

2023-05-06T17:04

2023-05-06T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу над Крымом ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об успешном отражении попытки Украины нанести удар по крымскому полуострову из ОТРК "Гром-2".Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.Как защищен Крым30 марта Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции баллистическую украинскую ракету "Гром-2".Над Феодосией 8 апреля была сбита украинская ракета, ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострове, не причинив ущерба инфраструктуре. Жертв не было.На следующий день после случившегося в Минобороны России рапортовали, что в новых регионах страны уже сформированы части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. В ведомстве заверили, что созданные соединения, работая совместно с воинскими частями ПВО "успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне спецоперации".В оборонном ведомстве отметили, что российские системы ПВО в ходе СВО показали себя "исключительно с положительной стороны". В частности, характеристики выше заявленных возможностей по уничтожению воздушных целей показали боевые машины "Панцирь-С" и зенитные ракетные комплексы С-400 , а также комплексы войскового ПВО "Бук-М3" и С-300В4.Глава Крыма сообщил, что силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции. Военные обеспечивают надежный контроль воздушного пространства над полуостровом, проявляя высокий профессионализм, мужество и бдительность.При этом эксперт по безопасности Василий Кашканов заявил РИА Новости Крым, что полуостров "является действительно надежным форпостом"."Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак УкраиныКак Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

https://crimea.ria.ru/20230506/nad-krymom-sbita-ballisticheskaya-raketa-1128581023.html

https://crimea.ria.ru/20230409/kak-sily-pvo-zaschischayut-krym-i-novye-regiony-rossii-1128068773.html

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крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, армия и флот, украина, россия, новости крыма