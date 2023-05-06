Над Крымом сбита баллистическая ракета
Аксенов: над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету "Гром-2"
16:55 06.05.2023 (обновлено: 17:16 06.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.
Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.
30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2".
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничным районам РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.
Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин-военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.
Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.
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