https://crimea.ria.ru/20230506/nad-krymom-sbita-ballisticheskaya-raketa-1128581023.html

Над Крымом сбита баллистическая ракета

Над Крымом сбита баллистическая ракета - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Над Крымом сбита баллистическая ракета

Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T16:55

2023-05-06T16:55

2023-05-06T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет. 30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2".А уже 8 апреля над Феодосией была сбита украинская ракета. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничным районам РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин-военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымВ Крыму сработала ПВОКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html

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крым, сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, происшествия, общество, армия и флот, безопасность