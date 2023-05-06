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Над Крымом сбита баллистическая ракета - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Над Крымом сбита баллистическая ракета
Над Крымом сбита баллистическая ракета - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Над Крымом сбита баллистическая ракета
Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T16:55
2023-05-06T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет. 30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2".А уже 8 апреля над Феодосией была сбита украинская ракета. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничным районам РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин-военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымВ Крыму сработала ПВОКак силы ПВО защищают Крым и новые регионы России
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html
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крым, сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, происшествия, общество, армия и флот, безопасность
Над Крымом сбита баллистическая ракета

Аксенов: над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету "Гром-2"

16:55 06.05.2023 (обновлено: 17:16 06.05.2023)
 
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Работа ПВО Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Над Крымом система противовоздушной обороны сбила украинскую баллистическую ракету. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.
Утром в субботу советник главы РК Олег Крючков сообщил, что над Крымом сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена успешно, жертв и разрушений нет.
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Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников
30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2".
А уже 8 апреля над Феодосией была сбита украинская ракета. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по приграничным районам РФ, в том числе и по Крыму. 4 мая российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник над аэродромом Бельбек в Севастополе. Вечером 1 мая Севастополь атаковали украинские беспилотники, российские средства ПВО во взаимодействии с силами флота успешно отразили атаку.
Еще одна попытка беспилотной атаки на полуостров отражена 29 апреля. В этот же день в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
22 марта три морских дрона пытались проникнуть в Севастопольскую бухту. Люди и военные корабли не пострадали, повреждения получили несколько зданий. Однако зафиксированы повреждения зданий. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил орденами Мужества двух женщин-военнослужащих, сбивших украинские беспилотники при попытке атаки на Севастополь.
Вечером 20 марта в районе Джанкоя на севере Крыма российские системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. Сообщалось, что обломки сбитых дронов упали и повредили несколько домов и магазин. Советник главы региона Олег Крючков сообщал, что целью БПЛА были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи нет. В каждом дроне были взрывчатка и шрапнель. Как город жил в первые сутки после атаки мы рассказывали здесь.
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КрымСергей АксеновПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаПроисшествияОбществоАрмия и флотБезопасность
 
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