https://crimea.ria.ru/20241006/makron-opyat-izobrazhaet-mirotvortsa---v-chem-ego-tsel-1140877492.html

Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель

Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель - РИА Новости Крым, 06.10.2024

Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию... РИА Новости Крым, 06.10.2024

2024-10-06T13:04

2024-10-06T13:04

2024-10-06T13:04

эксклюзивы риа новости крым

эммануэль макрон

франция

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обострение ситуации в израиле

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Почему он решил выступить миротворцем и может ли его призыв повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, в комментарии РИА Новости Крым пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.В субботу в эфире радио France Inter Макрон заявил, что, по его мнению, приоритетом сегодня является возвращение к политическому урегулированию конфликта и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе, принесение в жертву ливанского народа недопустимо.При этом, по мнению политолога, Макрон ничем не рискует, потому что общий консенсус и главное – давление со стороны Вашингтона – не даст реализовать его проекты.Доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай и США.Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атака на Израиль – ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще масштабнее.Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: анатомия конфликта и логика его участниковТакие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из ИзраиляКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенатор

https://crimea.ria.ru/20240811/frantsuzskiy-styd-chem-zapomnitsya-olimpiada-2024-1139486388.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, политика, мнения, алексей мухин, обострение ситуации в израиле, израиль, новости