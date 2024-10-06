Макрон опять изображает миротворца - в чем его цель
Политолог объяснил призыв Макрона к прекращению поставок вооружения в Израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне призвал прекратить поставки вооружений Израилю, назвав это приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Почему он решил выступить миротворцем и может ли его призыв повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, в комментарии РИА Новости Крым пояснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
В субботу в эфире радио France Inter Макрон заявил, что, по его мнению, приоритетом сегодня является возвращение к политическому урегулированию конфликта и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе, принесение в жертву ливанского народа недопустимо.
"Он еще и предложил ограничить помощь Украине, поставить ее под контроль Европарламента. Призывы к сокращению помощи Израилю и Украине связаны с довольно жесткими высказываниями Израиля и Украины по отношению к Франции. Макрон решил таким образом показать в ответ свою жесткость и брутальность", - считает Алексей Мухин.
При этом, по мнению политолога, Макрон ничем не рискует, потому что общий консенсус и главное – давление со стороны Вашингтона – не даст реализовать его проекты.
"Он предлагает вполне безобидную вещь. Претендуя на право называться миротворцем, он фактически ничем не рискует и ничего не изменит. Вооружение как поступало и в сторону Израиля, и в сторону Украины, так и будет поступать", - уверен эксперт.
Доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что локализовать и погасить конфликт на Ближнем Востоке можно только при помощи переговоров с участием первых лиц всех заинтересованных стран, включая Россию, Китай и США.
Вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. Местные СМИ сообщали, что взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет, не менее 80% из которых поразили цели.
Корпус Стражей Исламской Революции заявил, что атака на Израиль – ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что удары сил исламского сопротивления по Израилю будут еще масштабнее.
Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви пообещал выбрать время и удивить неожиданным ответом на ракетный удар Ирана по Израилю. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, запущенные по еврейскому государству.
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