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Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля
Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля
США прекратят поставки снарядов калибром 155 мм со своих баз в Израиле, поскольку они теперь будут нужны для войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз в интервью... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T06:36
2023-10-16T06:36
эксклюзивы риа новости крым
алексей живов
поставки западного оружия украине
израиль
сша
украина
политика
мнения
всу (вооруженные силы украины)
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. США прекратят поставки снарядов калибром 155 мм со своих баз в Израиле, поскольку они теперь будут нужны для войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз в интервью РИА Новости Крым высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов."Это очень ощутимо повлияет на ход событий. Из американских складов в Израиле привозили очень много боеприпасов, буквально вычищали склады. Ну то есть формально они американские, но боеприпасы лежали для Израиля. Их на Украину и возили – 155-е артиллерийские снаряды. Теперь они нужны самим израильтянам, и Украине их просто передавать больше не будут".Способны ли американцы производить снаряды в количестве, необходимом для ведения двух военных кампаний, это большой вопрос, сказал эксперт.Российская армия сможет воспользоваться преимуществом, если будет учтен тот факт, что функции артиллерии на Украине сейчас с успехом выполняют FPV-дроны (с англ. "First-Person View" - вид от первого лица), оснащенные видеокамерой."Надо понимать, что это преимущество не появится по мановению волшебной палочки. Проблему недостатка боеприпасов натовского калибра они (ВСУ – ред.) сейчас очень активно восполняют натовскими FPV-дронами. Речь идет о тысячах и десятках тысяч, которые поставляются на постоянной основе. Соответственно, вместо 155-х снарядов они сейчас активно используют FPV-бомбардировки, как один из основных видов нанесения ударов".По мнению эксперта, в российской армии сейчас следует принимать меры, чтобы на фоне снарядного голода у ВСУ купировать угрозу нападения с воздуха.Оценивая взаимосвязь между конфликтом на Ближнем Востоке и Украиной, эксперты предрекают снижение интенсивности боевых действий в зоне СВО. Так, на территорию Крыма будет наноситься значительно меньше ракетных и других ударов, уверен доктор политических наук Александр Ирхин.Украинский вопрос в европейской политике неизбежно отойдет на второй план, уверен сенатор Алексей Пушков. По его словам, теперь Штатам придется работать на два фронта, иначе все убедятся, что они не выдерживают роль "глобального лидера". Однако приоритетность помощи Украине все же снизится.Читайте также на РИА Новости Крым:Конгресс США: Украина могла вооружить ХАМАС американским оружиемКак эскалация в Израиле отразится на поддержке Украины Западом – сенаторЧто решил Совбез ООН по ситуации в Израиле и секторе Газа
израиль
сша
украина
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алексей живов, поставки западного оружия украине, израиль, сша, украина, политика, мнения, всу (вооруженные силы украины), обострение ситуации в израиле
Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля

США перестанут поставлять Украине боеприпасы со своих баз в Израиле

06:36 16.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. США прекратят поставки снарядов калибром 155 мм со своих баз в Израиле, поскольку они теперь будут нужны для войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз в интервью РИА Новости Крым высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.
"Это очень ощутимо повлияет на ход событий. Из американских складов в Израиле привозили очень много боеприпасов, буквально вычищали склады. Ну то есть формально они американские, но боеприпасы лежали для Израиля. Их на Украину и возили – 155-е артиллерийские снаряды. Теперь они нужны самим израильтянам, и Украине их просто передавать больше не будут".
Способны ли американцы производить снаряды в количестве, необходимом для ведения двух военных кампаний, это большой вопрос, сказал эксперт.
"Высокоточные – точно нет. Надо понимать, что есть предел не только у России, как многие на Западе говорят, но и у США, и у Европы. И с учетом того, что американцы теперь должны будут обслуживать две войны, этот предел будет достигнут в ближайшее время", - заверил Алексей Живов.
Российская армия сможет воспользоваться преимуществом, если будет учтен тот факт, что функции артиллерии на Украине сейчас с успехом выполняют FPV-дроны (с англ. "First-Person View" - вид от первого лица), оснащенные видеокамерой.
"Надо понимать, что это преимущество не появится по мановению волшебной палочки. Проблему недостатка боеприпасов натовского калибра они (ВСУ – ред.) сейчас очень активно восполняют натовскими FPV-дронами. Речь идет о тысячах и десятках тысяч, которые поставляются на постоянной основе. Соответственно, вместо 155-х снарядов они сейчас активно используют FPV-бомбардировки, как один из основных видов нанесения ударов".
По мнению эксперта, в российской армии сейчас следует принимать меры, чтобы на фоне снарядного голода у ВСУ купировать угрозу нападения с воздуха.
Оценивая взаимосвязь между конфликтом на Ближнем Востоке и Украиной, эксперты предрекают снижение интенсивности боевых действий в зоне СВО. Так, на территорию Крыма будет наноситься значительно меньше ракетных и других ударов, уверен доктор политических наук Александр Ирхин.
Украинский вопрос в европейской политике неизбежно отойдет на второй план, уверен сенатор Алексей Пушков. По его словам, теперь Штатам придется работать на два фронта, иначе все убедятся, что они не выдерживают роль "глобального лидера". Однако приоритетность помощи Украине все же снизится.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей ЖивовПоставки западного оружия УкраинеИзраильСШАУкраинаПолитикаМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обострение ситуации в Израиле
 
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