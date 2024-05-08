https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-vruchili-medal-103-letnemu-uchastniku-oborony-goroda-1137135444.html

В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города

В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города - РИА Новости Крым, 08.05.2024

В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города

103-летнему участнику второй героической обороны Севастополя Ивану Ивановичу Курбакову вручили памятную медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T21:32

2024-05-08T21:32

2024-05-08T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 103-летнему участнику второй героической обороны Севастополя Ивану Ивановичу Курбакову вручили памятную медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя. Несмотря на возраст, он ежегодно приезжает на празднование дня Победы в Севастополь из Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Иван Иванович служил в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота на корабле "Днепр". Участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года был ранен, после лечения в госпитале демобилизовался в звании старшины.8 мая ветеран вместе с молодежными движениями возложил цветы к вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя.Кроме того, в рамках празднования дня Победы и дня освобождения Севастополя в музее диорамы "Штурм Сапун-горы" прошла церемония памятного гашения почтовых открыток. Художественные маркированные открытки с изображением Сапун-горы выпустили тиражом в 2000 экземпляров специально к 80-й годовщине освобождения Севастополя.Ранее губернатор сообщил, что после реставрации состоялось торжественное открытие монумента "Штык и Парус", который является визитной карточкой Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-КаяДети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы" Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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