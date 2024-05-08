https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-vruchili-medal-103-letnemu-uchastniku-oborony-goroda-1137135444.html
В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
103-летнему участнику второй героической обороны Севастополя Ивану Ивановичу Курбакову вручили памятную медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T21:32
2024-05-08T21:32
2024-05-08T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 103-летнему участнику второй героической обороны Севастополя Ивану Ивановичу Курбакову вручили памятную медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя. Несмотря на возраст, он ежегодно приезжает на празднование дня Победы в Севастополь из Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Иван Иванович служил в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота на корабле "Днепр". Участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года был ранен, после лечения в госпитале демобилизовался в звании старшины.8 мая ветеран вместе с молодежными движениями возложил цветы к вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя.Кроме того, в рамках празднования дня Победы и дня освобождения Севастополя в музее диорамы "Штурм Сапун-горы" прошла церемония памятного гашения почтовых открыток. Художественные маркированные открытки с изображением Сапун-горы выпустили тиражом в 2000 экземпляров специально к 80-й годовщине освобождения Севастополя.Ранее губернатор сообщил, что после реставрации состоялось торжественное открытие монумента "Штык и Парус", который является визитной карточкой Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-КаяДети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы" Полотно "Оборона Севастополя" впервые представят в городе-герое
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, история, память, ветераны
В Севастополе вручили медаль 103-летнему участнику обороны города
В Севастополе вручили памятную медаль 103-летнему ветерану флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 103-летнему участнику второй героической обороны Севастополя Ивану Ивановичу Курбакову вручили памятную медаль в честь 80-летия освобождения Севастополя. Несмотря на возраст, он ежегодно приезжает на празднование дня Победы в Севастополь из Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня на Сапун-горе вручил памятную медаль "80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков" ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Курбакову. Иван Иванович, уроженец Брянской области, в этом году отметил 103-летие. В октябре 1940 года он был призван на срочную службу", – сказал губернатор.
Иван Иванович служил в Севастополе, в учебном отряде Черноморского флота на корабле "Днепр". Участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады. 22 февраля 1942 года был ранен, после лечения в госпитале демобилизовался в звании старшины.
8 мая ветеран вместе с молодежными движениями возложил цветы к вечному огню Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя.
Кроме того, в рамках празднования дня Победы и дня освобождения Севастополя в музее диорамы "Штурм Сапун-горы" прошла церемония памятного гашения почтовых открыток. Художественные маркированные открытки с изображением Сапун-горы выпустили тиражом в 2000 экземпляров специально к 80-й годовщине освобождения Севастополя.
"На специальном штемпеле стоит сегодняшнее число – 8 мая 2024 года. Спецштемпель действует всего один день. Убежден, что погашенные сегодня открытки станут большой ценностью, но не просто потому, что это филателистическая редкость. Они – свидетельство нашей памяти и нашей гордости за героическое освобождение Севастополя", – написал Михаил Развожаев.
Ранее губернатор сообщил, что после реставрации состоялось торжественное открытие монумента
"Штык и Парус", который является визитной карточкой Севастополя.
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