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Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T17:29
2024-05-08T17:31
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9 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев."Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.По словам министра, на пути к вершине спасатели посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду, установленный в районе села Виноградное в прошлом году по инициативе Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС"."Почтили память погибших партизан минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку", - сообщил министр, который также принял участие в мероприятии.Также он анонсировал новые восхождения, которые состоятся 9 мая: копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри, куда поднимутся альпинисты МЧС.В Алуште в минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму, сообщала глава администрации города Галина Огнева.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Крыма водрузили Знамя Победы на вершину Ай-Петри - видеоСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-otkryli-posle-restavratsii-monument-shtyk-i-parus-1137131409.html
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мчс крыма, крым, память, новости крыма, сергей садаклиев, победа, 9 мая
Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая

Спасатели МЧС водрузили копию Знамени Победы на горной вершине в Крыму

17:29 08.05.2024 (обновлено: 17:31 08.05.2024)
 
© МЧС Республики КрымВ преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма вместе со спасателями Алуштинского отряда "КРЫМ – СПАС" и представителями "РОССОЮЗСПАС" установили флаг Победы на вершине горы Куш – Кая
В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма вместе со спасателями Алуштинского отряда КРЫМ – СПАС и представителями РОССОЮЗСПАС установили флаг Победы на вершине горы Куш – Кая
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.
© МЧС Республики Крым

В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма установили флаг Победы на вершине горы Куш-Кая

В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма вместе со спасателями Алуштинского отряда КРЫМ – СПАС и представителями РОССОЮЗСПАС установили флаг Победы на вершине горы Куш – Кая
1 из 2

В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма установили флаг Победы на вершине горы Куш-Кая

© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики Крым

Копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри

В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма вместе со спасателями Алуштинского отряда КРЫМ – СПАС и представителями РОССОЮЗСПАС установили флаг Победы на вершине горы Куш – Кая
2 из 2

Копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри

© МЧС Республики Крым
1 из 2

В преддверии 9 мая сотрудники МЧС Крыма установили флаг Победы на вершине горы Куш-Кая

© МЧС Республики Крым
2 из 2

Копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри

© МЧС Республики Крым
По словам министра, на пути к вершине спасатели посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду, установленный в районе села Виноградное в прошлом году по инициативе Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС".
"Почтили память погибших партизан минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку", - сообщил министр, который также принял участие в мероприятии.
Также он анонсировал новые восхождения, которые состоятся 9 мая: копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри, куда поднимутся альпинисты МЧС.
В Алуште в минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму, сообщала глава администрации города Галина Огнева.
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Заголовок открываемого материала
17:29Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
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