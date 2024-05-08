Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев."Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.По словам министра, на пути к вершине спасатели посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду, установленный в районе села Виноградное в прошлом году по инициативе Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС"."Почтили память погибших партизан минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку", - сообщил министр, который также принял участие в мероприятии.Также он анонсировал новые восхождения, которые состоятся 9 мая: копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри, куда поднимутся альпинисты МЧС.В Алуште в минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму, сообщала глава администрации города Галина Огнева.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Крыма водрузили Знамя Победы на вершину Ай-Петри - видеоСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.
"Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.
По словам министра, на пути к вершине спасатели посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду, установленный в районе села Виноградное в прошлом году по инициативе Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС".
"Почтили память погибших партизан минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку", - сообщил министр, который также принял участие в мероприятии.
Также он анонсировал новые восхождения, которые состоятся 9 мая: копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри, куда поднимутся альпинисты МЧС.
В Алуште в минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму, сообщала глава администрации города Галина Огнева.
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