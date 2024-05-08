https://crimea.ria.ru/20240508/krymskie-spasateli-vodruzili-znamya-pobedy-na-vershine-kush-kaya-1137132414.html

Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая

Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Крымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая

Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T17:29

2024-05-08T17:29

2024-05-08T17:31

мчс крыма

крым

память

новости крыма

сергей садаклиев

победа

9 мая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137131828_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9cc6b74578525f8b8d1a2c6a0e563d99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Спасатели алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС" и представители "Россоюзспаса" в преддверии 79-й годовщины Великой Победы установили копию Знамени Победы на вершине горы Куш-Кая в Крыму. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев."Знамя длиной пять и шириной три метра развевается теперь на высоте 1339 м над уровнем моря. Его хорошо видно для проезжающих по автодороге Симферополь-Ялта", - написал Садаклиев в своем Telegram-канале.По словам министра, на пути к вершине спасатели посетили памятный знак Алуштинскому партизанскому отряду, установленный в районе села Виноградное в прошлом году по инициативе Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС"."Почтили память погибших партизан минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку", - сообщил министр, который также принял участие в мероприятии.Также он анонсировал новые восхождения, которые состоятся 9 мая: копии Замени Победы спасатели установят на скале Сувлу-Кая в Бахчисарайском районе, Ак-Кая под Белогорском и традиционно, уже в десятый раз, на зубцах Ай-Петри, куда поднимутся альпинисты МЧС.В Алуште в минувшую пятницу в рамках всероссийской акции "Вальс Победы" состоялась церемония передачи копий Знамени Победы, которые водрузят на пяти горных вершинах в Крыму, сообщала глава администрации города Галина Огнева.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели Крыма водрузили Знамя Победы на вершину Ай-Петри - видеоСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяСквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри

https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-otkryli-posle-restavratsii-monument-shtyk-i-parus-1137131409.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, крым, память, новости крыма, сергей садаклиев, победа, 9 мая