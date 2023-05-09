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Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
Специалисты "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспаса" водрузили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T16:13
2023-05-09T16:13
2023-05-09T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспаса" водрузили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Несмотря на туман, дождь и ветер, которые окутали вершины крымских гор, копия Знамени Победы по доброй традиции украсила вершины одной из главных достопримечательностей Крыма – Ай-Петри – в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.После спасатели отдали почести ялтинским партизанам - специалисты МЧС Крыма возложили венки и цветы к памятнику на братской могиле Ялтинского отряда партизан, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.Утром аналогичное Знамя спасатели установили и на высоте 1339 метров на вершине горы Куш-Кая.Водружать копию Знамени Победы на Ай-Петри (высота 1234 метра над уровнем моря) стали более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция водружать знамя на вершину горы.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяПолевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в СевастополеРусские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира
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крым, мчс крыма, ай-петри, новости крыма, общество, день победы, 78-я годовщина великой победы, видео
Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
Спасатели водрузили Знамя Победы на зубцах горы Ай-Петри - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-Спас" совместно с представителями "Россоюзспаса" водрузили Знамя Победы на вершине горы Ай-Петри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Несмотря на туман, дождь и ветер, которые окутали вершины крымских гор, копия Знамени Победы по доброй традиции украсила вершины одной из главных достопримечательностей Крыма – Ай-Петри – в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Над Ай-Петри снова взвилось Знамя Победы! Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии спасатели на протяжении многих лет поднимали на высоту 1 234 метра. После присоединения Крыма к России, эту традицию продолжили спасатели "Крым-Спас", которые вот уже девятый год подряд с честью несут Знамя на вершину", - сказано в сообщении ведомства.
После спасатели отдали почести ялтинским партизанам - специалисты МЧС Крыма возложили венки и цветы к памятнику на братской могиле Ялтинского отряда партизан, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.
Утром аналогичное Знамя спасатели установили и на высоте 1339 метров на вершине горы Куш-Кая
.
Водружать копию Знамени Победы на Ай-Петри (высота 1234 метра над уровнем моря) стали более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Впоследствии из этого факта и родилась традиция водружать знамя на вершину горы.
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