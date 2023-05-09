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Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе
Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе
В честь празднования Дня Великой Победы в Севастополе проходят торжественные мероприятия. В городе развернули полевую кухню, а также почтили память героев и... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T14:49
2023-05-09T14:49
севастополь
правительство севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
день победы
78-я годовщина великой победы
общество
патриотическое воспитание
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня Великой Победы в Севастополе проходят торжественные мероприятия. В городе развернули полевую кухню, а также почтили память героев и возложили цветы. Кроме того, для жителей и гостей запланирован праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Праздничное утро по традиции началось с возложения цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие власти города, сенаторы, руководство Черноморского флота, представители религиозных общин, а также жители города и ветераны. На площади Нахимова до вечера проходит выставка военной техники, там же работает полевая кухня. Кроме того, на на Центральном городском кольце волонтеры раздают всем желающим георгиевские ленты и проходит акция "Полевая почта".Уже вечером - в 16:30 - на летней эстрадной площадке "Ракушка" состоится праздничный концерт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Ялте празднуют День ПобедыРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая
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севастополь, правительство севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма, армия и флот, фото
Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе

В Севастополе в День Победы развернули полевую кухню и приглашают на концерт

14:49 09.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня Великой Победы в Севастополе проходят торжественные мероприятия. В городе развернули полевую кухню, а также почтили память героев и возложили цветы. Кроме того, для жителей и гостей запланирован праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Праздничное утро по традиции началось с возложения цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие власти города, сенаторы, руководство Черноморского флота, представители религиозных общин, а также жители города и ветераны.
"Мы счастливые люди, потому что у нас есть история. Мы помним подвиги своих дедов и знаем цену этой Победы. Пока есть эта гордость, пока мы едины - мы непобедимы! Говорят, что если Бог хочет кого-то наказать, то он забирает сначала память, потом веру, и от народа ничего не остается. С нашей страной такого никогда не произойдет. Слава русскому солдату, слава народу России! С Праздником!" - обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На площади Нахимова до вечера проходит выставка военной техники, там же работает полевая кухня.
© Пресс-служба правительства СевастополяПразднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1 из 2
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяПразднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
2 из 2
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Пресс-служба правительства Севастополя
"Уже 240 лет Севастополь - главная база Черноморского флота, город, в котором все, что касается истории, традиций и памяти, имеет особое значение и звучание. Освобождение Севастополя 9 мая 1944 года стало прологом Великой Победы. Поэтому для нас это не только праздничная дата, но и неотъемлемая часть истории города-героя. Сегодня военнослужащие Черноморского флота доказывают, что они являются достойными наследниками боевой славы победителей в Великой Отечественной войне, продолжателями их миссии по искоренению нацизма", – отметил в своем поздравлении вице-адмирал, командующий Черноморским флотом Виктор Соколов.
Кроме того, на на Центральном городском кольце волонтеры раздают всем желающим георгиевские ленты и проходит акция "Полевая почта".
Уже вечером - в 16:30 - на летней эстрадной площадке "Ракушка" состоится праздничный концерт.
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СевастопольПравительство СевастополяМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)День Победы78-я годовщина Великой ПобедыОбществоПатриотическое воспитаниеПраздники и памятные датыНовости КрымаАрмия и флот
 
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