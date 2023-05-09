https://crimea.ria.ru/20230509/polevaya-kukhnya-vystavka-tekhniki-i-kontsert-den-pobedy-v-sevastopole-1128622213.html

Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе

Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе

В честь празднования Дня Великой Победы в Севастополе проходят торжественные мероприятия. В городе развернули полевую кухню, а также почтили память героев и... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T14:49

2023-05-09T14:49

2023-05-09T14:49

севастополь

правительство севастополя

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

день победы

78-я годовщина великой победы

общество

патриотическое воспитание

праздники и памятные даты

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128621643_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_629912dfeacce3c7b8c762c512eadd5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В честь празднования Дня Великой Победы в Севастополе проходят торжественные мероприятия. В городе развернули полевую кухню, а также почтили память героев и возложили цветы. Кроме того, для жителей и гостей запланирован праздничный концерт. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Праздничное утро по традиции началось с возложения цветов к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В мероприятии приняли участие власти города, сенаторы, руководство Черноморского флота, представители религиозных общин, а также жители города и ветераны. На площади Нахимова до вечера проходит выставка военной техники, там же работает полевая кухня. Кроме того, на на Центральном городском кольце волонтеры раздают всем желающим георгиевские ленты и проходит акция "Полевая почта".Уже вечером - в 16:30 - на летней эстрадной площадке "Ракушка" состоится праздничный концерт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Ялте празднуют День ПобедыРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), день победы, 78-я годовщина великой победы, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма, армия и флот, фото