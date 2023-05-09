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Как в Ялте празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Как в Ялте празднуют День Победы
Как в Ялте празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Как в Ялте празднуют День Победы
В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ялте жители и власти города возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям, а также поздравили... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T13:03
2023-05-09T13:03
крым
ялта
день победы
78-я годовщина великой победы
янина павленко
патриотическое воспитание
общество
новости крыма
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ялте жители и власти города возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям, а также поздравили ветеранов и участников войны. О праздничных мероприятиях рассказала мэр курортного города Янина Павленко.Утро в Ялте началось с возложения цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы.Несмотря на то, что традиционного шествия "Бессмертного полка" в городе не будет, волонтеры придумали альтернативный вариант проведения акции.По ее словам, на "Панно героев" уже размещены портреты более тысячи ялтинцев – героев Великой Отечественной войны. Акция открыта до 17:00.Кроме того, горожане и власти поздравляют ветеранов и их родственников от Гурзуфа до Фороса. Молодежь в форменной одежде и со Знаменами Победы приходит в дома героев, вручает цветы и поздравляет их с праздником. А на набережной Ялты волонтеры раздают жителям и гостям города георгиевские ленты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяВ Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
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РИА Новости Крым
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96
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Как в Ялте празднуют День Победы

Альтернатива "Бессмертному полку" и поздравление ветеранов: Ялта отмечает День Победы

13:03 09.05.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ялте жители и власти города возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям, а также поздравили ветеранов и участников войны. О праздничных мероприятиях рассказала мэр курортного города Янина Павленко.
Утро в Ялте началось с возложения цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы.
Несмотря на то, что традиционного шествия "Бессмертного полка" в городе не будет, волонтеры придумали альтернативный вариант проведения акции.

"В Ялте на набережной, на Пушкинской аллее, наши волонтеры придумали замечательную акцию – "Бессмертный полк", куда каждый ялтинец и гость может прийти и ему распечатают фотографию родного героя", - сказала мэр Ялты на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

По ее словам, на "Панно героев" уже размещены портреты более тысячи ялтинцев – героев Великой Отечественной войны. Акция открыта до 17:00.
Кроме того, горожане и власти поздравляют ветеранов и их родственников от Гурзуфа до Фороса. Молодежь в форменной одежде и со Знаменами Победы приходит в дома героев, вручает цветы и поздравляет их с праздником. А на набережной Ялты волонтеры раздают жителям и гостям города георгиевские ленты.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВозложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
Возложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
1 из 4
Возложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоАльтернатива акции "Бессмертный полк" в Ялте
Альтернатива акции Бессмертный полк в Ялте
2 из 4
Альтернатива акции "Бессмертный полк" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВозложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
Возложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
3 из 4
Возложение цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВолонтеры раздают георгиевские ленты на набережной в Ялте
Волонтеры раздают георгиевские ленты на набережной в Ялте
4 из 4
Волонтеры раздают георгиевские ленты на набережной в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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