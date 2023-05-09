https://crimea.ria.ru/20230509/kak-v-yalte-prazdnuyut-den-pobedy-1128620279.html

Как в Ялте празднуют День Победы

Как в Ялте празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Как в Ялте празднуют День Победы

В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ялте жители и власти города возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям, а также поздравили... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T13:03

2023-05-09T13:03

2023-05-09T13:03

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78-я годовщина великой победы

янина павленко

патриотическое воспитание

общество

новости крыма

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ялте жители и власти города возложили цветы к памятникам и воинским захоронениям, а также поздравили ветеранов и участников войны. О праздничных мероприятиях рассказала мэр курортного города Янина Павленко.Утро в Ялте началось с возложения цветов и венков к Вечному огню на Холме Славы.Несмотря на то, что традиционного шествия "Бессмертного полка" в городе не будет, волонтеры придумали альтернативный вариант проведения акции.По ее словам, на "Панно героев" уже размещены портреты более тысячи ялтинцев – героев Великой Отечественной войны. Акция открыта до 17:00.Кроме того, горожане и власти поздравляют ветеранов и их родственников от Гурзуфа до Фороса. Молодежь в форменной одежде и со Знаменами Победы приходит в дома героев, вручает цветы и поздравляет их с праздником. А на набережной Ялты волонтеры раздают жителям и гостям города георгиевские ленты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – АксеновСпасатели установили Знамя Победы на вершине горы Куш-КаяВ Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, день победы, 78-я годовщина великой победы, янина павленко, патриотическое воспитание, общество, новости крыма, праздники и памятные даты, фото