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В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 09.05.2023
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эксклюзивы риа новости крым
новая каховка
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НОВАЯ КАХОВКА, 9 мая - РИА Новости Крым. В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны."Вечный огонь в наших сердцах навсегда останется гореть. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы благодарим каждого!", - заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал отмену Дня Победы 9 мая на Украине полным безумием.А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
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новая каховка, новые регионы россии, херсонская область, день победы, история, вторая мировая война, великая отечественная война, общество, новости
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам

08:01 09.05.2023
 
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НОВАЯ КАХОВКА, 9 мая - РИА Новости Крым. В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
"Чувство Победы, добытой нашими ветеранами в 1945 году. Сегодня нам приходится также бороться с темной силой нацизма. Мы обязательно добьемся победы. Спасибо нашим ветеранам, спасибо вам", - сказал собравшимся горожанам. ветеранам СВО, представителям общественности заместитель командующего группировки войск "Днепр" Игорь Сиваков.
"Вечный огонь в наших сердцах навсегда останется гореть. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы благодарим каждого!", - заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.
Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.
Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал отмену Дня Победы 9 мая на Украине полным безумием.
А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.
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