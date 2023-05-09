https://crimea.ria.ru/20230509/v-novoy-kakhovke-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-chest-dnya-pobedy-1128612257.html

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T08:01

2023-05-09T08:01

2023-05-09T08:01

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НОВАЯ КАХОВКА, 9 мая - РИА Новости Крым. В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны."Вечный огонь в наших сердцах навсегда останется гореть. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы благодарим каждого!", - заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал отмену Дня Победы 9 мая на Украине полным безумием.А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата

https://crimea.ria.ru/20230508/prazdnik-pod-obstrelami-kak-otmetyat-den-pobedy-v-novoy-kakhovke--1128571777.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 2023-05-09T08:01 true PT1M06S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новые регионы россии, херсонская область, день победы, история, вторая мировая война, великая отечественная война, общество, новости