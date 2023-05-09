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В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2023
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T08:01
2023-05-09T08:01
2023-05-09T08:01
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НОВАЯ КАХОВКА, 9 мая - РИА Новости Крым. В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны."Вечный огонь в наших сердцах навсегда останется гореть. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы благодарим каждого!", - заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал отмену Дня Победы 9 мая на Украине полным безумием.А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
https://crimea.ria.ru/20230508/prazdnik-pod-obstrelami-kak-otmetyat-den-pobedy-v-novoy-kakhovke--1128571777.html
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В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
2023-05-09T08:01
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PT1M06S
РИА Новости Крым
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новая каховка, новые регионы россии, херсонская область, день победы, история, вторая мировая война, великая отечественная война, общество, новости
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы
В Новой Каховке возложили цветы к Вечному огню и мемориалу неизвестным воинам