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"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы
"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2023
"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы
Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T20:49
2023-05-08T21:23
день победы
михаил развожаев
севастополь
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общество
история
вторая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Соответствующее заявление он сделал по завершении торжественное собрание, приуроченное к 78-й годовщине Победы и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на котором чествовали ветеранов.Он добавил, что даже теперь, в эти сложные дни, за рубежом есть люди, которые снова и снова поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, проводят акции и не дают забыть о том, что сделало поколение победителей.Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы. Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине. А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата
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день победы, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, общество, история, вторая мировая война, великая отечественная война
"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы

Развожаев назвал отмену Дня Победы на Украине "полным безумием"

20:49 08.05.2023 (обновлено: 21:23 08.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Соответствующее заявление он сделал по завершении торжественное собрание, приуроченное к 78-й годовщине Победы и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на котором чествовали ветеранов.
"Приятно видеть уважение к героям войны со стороны нашей молодежи, особенно, на фоне того, как сегодня Запад пытается принизить их подвиги, переписав историю. На Украине и вовсе происходит полное безумие: приняли закон, что 8 мая они будут праздновать некое окончание Второй мировой войны, а 9 мая – они будут праздновать День Европы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что даже теперь, в эти сложные дни, за рубежом есть люди, которые снова и снова поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, проводят акции и не дают забыть о том, что сделало поколение победителей.
"То, что сделали наши ветераны – дает нам выдержку и силы не дать переписать историю!" – заключил глава Севастополя.
Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.
Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.
А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.
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