https://crimea.ria.ru/20230508/polnoe-bezumie---vlasti-sevastopolya-ob-otmene-kievom-dnya-pobedy-1128611889.html

"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы

"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы - РИА Новости Крым, 08.05.2023

"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы

Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T20:49

2023-05-08T20:49

2023-05-08T21:23

день победы

михаил развожаев

севастополь

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великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Соответствующее заявление он сделал по завершении торжественное собрание, приуроченное к 78-й годовщине Победы и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на котором чествовали ветеранов.Он добавил, что даже теперь, в эти сложные дни, за рубежом есть люди, которые снова и снова поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, проводят акции и не дают забыть о том, что сделало поколение победителей.Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы. Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине. А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили частицу Вечного Огня с могилы Неизвестного солдата

https://crimea.ria.ru/20230508/globalnaya-katastrofa-na-ukraine-kto-i-dlya-chego-ee-mozhet-gotovit-1128609358.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, общество, история, вторая мировая война, великая отечественная война