"Полное безумие" - власти Севастополя об отмене Киевом Дня Победы
Развожаев назвал отмену Дня Победы на Украине "полным безумием"
20:49 08.05.2023 (обновлено: 21:23 08.05.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отмена Дня Победы 9 мая на Украине – полное безумие. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Соответствующее заявление он сделал по завершении торжественное собрание, приуроченное к 78-й годовщине Победы и 79-й годовщине освобождения Севастополя, на котором чествовали ветеранов.
"Приятно видеть уважение к героям войны со стороны нашей молодежи, особенно, на фоне того, как сегодня Запад пытается принизить их подвиги, переписав историю. На Украине и вовсе происходит полное безумие: приняли закон, что 8 мая они будут праздновать некое окончание Второй мировой войны, а 9 мая – они будут праздновать День Европы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что даже теперь, в эти сложные дни, за рубежом есть люди, которые снова и снова поднимают Знамя Победы над Рейхстагом, проводят акции и не дают забыть о том, что сделало поколение победителей.
"То, что сделали наши ветераны – дает нам выдержку и силы не дать переписать историю!" – заключил глава Севастополя.
Утром 8 мая стало известно, что Владимир Зеленский своим указом объявил 9 мая Днем Европы.
Глава Крыма Серей Аксенов назвал это решение "подлым, но ожидаемым" по одной простой причине.
А в МИД России назвали Зеленского "воплощением Иуды 21 века". Официальный представитель ведомства Мари Захарова отметила, что нынешний президент Украины хуже, чем враг.
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