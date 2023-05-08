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"Иуда 21 века": в МИД РФ высказались о Зеленском и его указе о 9 мая

"Иуда 21 века": в МИД РФ высказались о Зеленском и его указе о 9 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023

"Иуда 21 века": в МИД РФ высказались о Зеленском и его указе о 9 мая

Отменив на Украине День Победы 9 мая и превратив его в День Европы, Владимир Зеленский навсегда предал своих предков, добывавших победу над нацизмом на фронте и РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T20:12

2023-05-08T20:12

2023-05-08T20:12

мария захарова

владимир зеленский (президент украины)

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Отменив на Украине День Победы 9 мая и превратив его в День Европы, Владимир Зеленский навсегда предал своих предков, добывавших победу над нацизмом на фронте и в тылу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав украинского президента "воплощением Иуды 21 века" и "пособником фашистов 80 лет спустя".8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что своим указом установил на Украине 9 мая Днем Европы. "Ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм", – заявил Зеленский.По словам Марии Захаровой, отменив День Победы 9 мая, президент Украины "навсегда предал своих предков". И тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто был замучен в концлагерях, и тех, кто работал в тылу на Победу, "одну на всех"."Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это - Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Пособник фашистов 80 лет спустя", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее в Крыму решение киевского режима назвали "подлым, но ожидаемым".А профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич высказал мнение о том, что установление на Украине 9 мая Днем Европы указом Зеленского "вовсе не самая большая проблема в наших отношениях с Киевом". Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

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мария захарова, владимир зеленский (президент украины), политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, день победы, новости