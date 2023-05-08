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Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230508/prazdnik-pod-obstrelami-kak-otmetyat-den-pobedy-v-novoy-kakhovke--1128571777.html
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T16:15
2023-05-08T16:15
эксклюзивы риа новости крым
новые регионы россии
день победы
владимир леонтьев
новая каховка
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общество
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НОВАЯ КАХОВКА, 8 мая – РИА Новости Крым. День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят всех ветеранов и организуют тематические выставки и встречи. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По словам градоначальника, в честь Дня Победы городские власти привели в порядок все памятники и монументы Великой Отечественной войны на территории городского округа. Кроме того, в Новой Каховке уже проходят тематические выставки и встречи, посвященные предстоящему празднику."В эти дни проводим выставки и тематические встречи, разговариваем и вспоминаем те горячие, грозные и славные годы, говорим о героях, которые были здесь и вышли с Херсонщины, их очень много. Сегодня их лица глядят с плакатов во всей Новой Каховке. На выставках мы покажем и фронтовые письма, и награды, которые были завоеваны кровью и потом наших дедов и прадедов, покажем форму людям. У нас есть фотозона, чтобы в эти святые для нас дни люди смогли проникнуться больше тем подвигом советского народа, который достался такой большой кровью", – рассказал он.Ветеранов Новой Каховки с Днем Победы поздравят не только местная администрация, но также правительство Херсонской области и власти региона-шефа – Рязанской области.Леонтьев также выразил уверенность что украинские неонацисты усиленно обстреливают город в том числе и с целью не дать жителям Новой Каховки отпраздновать День Победы, поскольку этот праздник "вызывает отвращение и ярость у тех, кто забыл свои истоки и сносит памятники своим героям".По словам Леонтьева в нынешней ситуации особое значение приобретает главный символ победы – георгиевская лента, которая также является символом преемственности поколений и непобедимости России."Именно поэтому нас стараются заставить забыть нашу славную историю. Но так не бывает. Это как запретить солнцу вставать. Мы не забудем и обязательно будем чтить память наших героев, тех, кто отдал свою жизнь и помог спасти весь мир от фашизма", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в мореДень Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
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Как отметят День Победы в Новой Каховке
Как отметят День Победы в Новой Каховке
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новые регионы россии, день победы, владимир леонтьев, новая каховка, видео, новости, общество, видео
Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке
НОВАЯ КАХОВКА, 8 мая – РИА Новости Крым. День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят всех ветеранов и организуют тематические выставки и встречи. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
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Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

Глава Новой Каховки: 9 мая власти поздравят ветеранов и проведут тематические выставки

16:15 08.05.2023
 
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НОВАЯ КАХОВКА, 8 мая – РИА Новости Крым. День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят всех ветеранов и организуют тематические выставки и встречи. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Очевидно, что в той ситуации, в которой находится Новокаховский городской округ, достаточно непросто нам праздновать с размахом и все наши идеи реализовать, потому что все населенные пункты постоянно находятся под обстрелами. Подвергать мирных граждан опасности нельзя. Но 9 мая в Новой Каховке, безусловно, будут праздновать люди. Да, без массового скопления, без демонстраций. Но всех ветеранов мы обязательно поздравим и скажем им теплые слова", - сказал Леонтьев.
По словам градоначальника, в честь Дня Победы городские власти привели в порядок все памятники и монументы Великой Отечественной войны на территории городского округа. Кроме того, в Новой Каховке уже проходят тематические выставки и встречи, посвященные предстоящему празднику.
"В эти дни проводим выставки и тематические встречи, разговариваем и вспоминаем те горячие, грозные и славные годы, говорим о героях, которые были здесь и вышли с Херсонщины, их очень много. Сегодня их лица глядят с плакатов во всей Новой Каховке. На выставках мы покажем и фронтовые письма, и награды, которые были завоеваны кровью и потом наших дедов и прадедов, покажем форму людям. У нас есть фотозона, чтобы в эти святые для нас дни люди смогли проникнуться больше тем подвигом советского народа, который достался такой большой кровью", – рассказал он.
Ветеранов Новой Каховки с Днем Победы поздравят не только местная администрация, но также правительство Херсонской области и власти региона-шефа – Рязанской области.
Леонтьев также выразил уверенность что украинские неонацисты усиленно обстреливают город в том числе и с целью не дать жителям Новой Каховки отпраздновать День Победы, поскольку этот праздник "вызывает отвращение и ярость у тех, кто забыл свои истоки и сносит памятники своим героям".

"Это обыкновенный фашизм, только в другом обличье. Это террор против гражданского населения, попытка запугать, дестабилизировать ситуацию, попытка выбить почву из-под ног и веру в будущее. Но это у них не получится ни при каких обстоятельствах", – убежден глава городского округа.

По словам Леонтьева в нынешней ситуации особое значение приобретает главный символ победы – георгиевская лента, которая также является символом преемственности поколений и непобедимости России.
"Именно поэтому нас стараются заставить забыть нашу славную историю. Но так не бывает. Это как запретить солнцу вставать. Мы не забудем и обязательно будем чтить память наших героев, тех, кто отдал свою жизнь и помог спасти весь мир от фашизма", - заключил он.
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