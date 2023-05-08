https://crimea.ria.ru/20230508/prazdnik-pod-obstrelami-kak-otmetyat-den-pobedy-v-novoy-kakhovke--1128571777.html

Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 08.05.2023

Праздник под обстрелами: как отметят День Победы в Новой Каховке

День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят... РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T16:15

2023-05-08T16:15

2023-05-08T16:15

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НОВАЯ КАХОВКА, 8 мая – РИА Новости Крым. День Победы в Новой Каховке, которая практически ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, пройдет без массовых мероприятий, тем не менее, власти города поздравят всех ветеранов и организуют тематические выставки и встречи. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По словам градоначальника, в честь Дня Победы городские власти привели в порядок все памятники и монументы Великой Отечественной войны на территории городского округа. Кроме того, в Новой Каховке уже проходят тематические выставки и встречи, посвященные предстоящему празднику."В эти дни проводим выставки и тематические встречи, разговариваем и вспоминаем те горячие, грозные и славные годы, говорим о героях, которые были здесь и вышли с Херсонщины, их очень много. Сегодня их лица глядят с плакатов во всей Новой Каховке. На выставках мы покажем и фронтовые письма, и награды, которые были завоеваны кровью и потом наших дедов и прадедов, покажем форму людям. У нас есть фотозона, чтобы в эти святые для нас дни люди смогли проникнуться больше тем подвигом советского народа, который достался такой большой кровью", – рассказал он.Ветеранов Новой Каховки с Днем Победы поздравят не только местная администрация, но также правительство Херсонской области и власти региона-шефа – Рязанской области.Леонтьев также выразил уверенность что украинские неонацисты усиленно обстреливают город в том числе и с целью не дать жителям Новой Каховки отпраздновать День Победы, поскольку этот праздник "вызывает отвращение и ярость у тех, кто забыл свои истоки и сносит памятники своим героям".По словам Леонтьева в нынешней ситуации особое значение приобретает главный символ победы – георгиевская лента, которая также является символом преемственности поколений и непобедимости России."Именно поэтому нас стараются заставить забыть нашу славную историю. Но так не бывает. Это как запретить солнцу вставать. Мы не забудем и обязательно будем чтить память наших героев, тех, кто отдал свою жизнь и помог спасти весь мир от фашизма", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в мореДень Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, день победы, владимир леонтьев, новая каховка, видео, новости, общество, видео