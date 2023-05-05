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Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море

Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море

В Севастополе в рамках сразу двух фестивалей состоятся посвященные 9 мая заплывы, участники которых – гражданские и военные – пронесут с собой знамена Победы... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T08:57

2023-05-05T08:57

2023-05-05T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в рамках сразу двух фестивалей состоятся посвященные 9 мая заплывы, участники которых – гражданские и военные – пронесут с собой знамена Победы. Об этом РИА Новости Крым рассказали организаторы.По словам Андрея Ситникова, председателя исполкома общественного движения "Блокпост Севастополь"– соорганизатора первого фестиваля, который пройдет 6 мая, он не просто приурочен ко Дню Победы, но "имеет и еще одну важную цель – мобилизовать тыл"."Участники Русской весны, которые несли боевое дежурство на блокпостах в Севастополе в 2014 году, конечно, поддерживают этот фестиваль. Мы проводим его вместе с федерацией зимнего плавания Севастополя. Это целая серия спортивных и патриотических мероприятий, в которых принимают участие и военнослужащие Черноморского флота. Будут заплывы на дистанции и символичный заплыв Победы – с флагами. Это важно и нужно сегодня для воспитания силы воли и духа, для нашей мобилизации в тылу", – поделился Ситников.Еще один фестиваль готовятся провести 7 мая. После возложения цветов к обелиску защитникам и освободителям Балаклавы, участники "выйдут в море" со знаменами Победы в руках."Отменен парад Победы по объективным причинам, "Бессмертный полк" не пойдет. Но ежегодный заплыв "Знамена Победы" – в поддержку наших павших героев Великой Отечественной и наших нынешних героев – будет. Это, конечно, не героизм для нас, "моржей", так как вода в Балаклавской бухте уже не совсем холодная, +10-...12 градусов. Но со знаменами на самом деле сложнее: люди плывут ногами, чуть гребут одной рукой, в другой – древко. Но у нас все подготовленные. Желающие-новички могут присоединяться", – рассказала о планах глава федерации зимнего плавания России в Севастополе Лилия Меркулова.Она добавила, что мероприятие в этом году по понятным причинам имеет ограничение по численности участников – до 50 человек. В остальном все по-прежнему.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ко Дню Победы в городе предусмотрено более 150 мероприятий на открытых и закрытых площадках. Но точное время их не называют из соображений безопасности: "Анонсы будут размещены дополнительно накануне дня проведения мероприятий", – заявил глава города.20 апреля стало известно, что Министерство обороны приняло решение не проводить военный парад и шествие "Бессмертный полк" в Севастополе в нынешнем году. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил отмену парада Победы и шествия "Бессмертный полк" в республике. Читайте также на РИА Новости Крым:День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом годуПраздник без нацизма: как День Победы возвращался на ЗапорожьеПятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, 78-я годовщина великой победы, общество, день победы, патриотическое воспитание