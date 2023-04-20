Рейтинг@Mail.ru
Парад Победы в Севастополе отменен - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230420/parad-pobedy-v-sevastopole-otmenen-1128282340.html
Парад Победы в Севастополе отменен
Парад Победы в Севастополе отменен - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Парад Победы в Севастополе отменен
Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T14:49
2023-04-20T16:05
министерство обороны рф
россия
общество
парад
михаил развожаев
севастополь
крым
9 мая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125774815_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_99f78ce9d85cefb8f166fe0177e080cb.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на совещании с правительством Севастополя.Он уточнил, что оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий."В любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах и так далее… Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов", - добавил губернатор.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Крыму отменяется из соображений безопасности. Вместе с тем, Развожаев тогда сообщил, что аналогичное решение по Севастополю пока не принято.
https://crimea.ria.ru/20230418/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-razlichnykh-formatakh-bez-shestviya-1128238844.html
россия
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125774815_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8e493fb846906e556c9e33179beb6033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, россия, общество, парад, михаил развожаев, севастополь, крым, 9 мая
Парад Победы в Севастополе отменен

Развожаев: Парад Победы в Севастополе отменен, но праздничные мероприятия будут

14:49 20.04.2023 (обновлено: 16:05 20.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на совещании с правительством Севастополя.

"Поступила вчера от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе. Исходя из этого, все планы, которые были по подготовке к этому мероприятию, будут сейчас пересмотрены", - сказал градоначальник.

Он уточнил, что оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий.
"В любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах и так далее… Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов", - добавил губернатор.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Крыму отменяется из соображений безопасности. Вместе с тем, Развожаев тогда сообщил, что аналогичное решение по Севастополю пока не принято.
Портрет ветерана войны в руках участника акции Бессмертный полк в Чите - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
18 апреля, 14:20
Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия
Министерство обороны РФРоссияОбществоПарадМихаил РазвожаевСевастопольКрым9 мая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
16:05Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины
15:39Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"
15:16Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III
14:49Парад Победы в Севастополе отменен
14:17Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
14:05Крымские пляжи подготовят к туристическому сезону-2023
13:58Заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления
13:52В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует доклад
13:42Лекарства нет: от кори спасет только вакцинация
12:52Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
12:41Летом в Крым будут ходить 19 поездов
12:24Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
12:06Короткие рабочие недели и длинные выходные: как Крым будет отдыхать в мае
11:56Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:44Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
11:40Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу
11:01Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
10:38Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
10:23ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
Лента новостейМолния