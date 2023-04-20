https://crimea.ria.ru/20230420/parad-pobedy-v-sevastopole-otmenen-1128282340.html
Парад Победы в Севастополе отменен
Парад Победы в Севастополе отменен - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Парад Победы в Севастополе отменен
Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T14:49
2023-04-20T14:49
2023-04-20T16:05
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9 мая
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на совещании с правительством Севастополя.Он уточнил, что оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий."В любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах и так далее… Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов", - добавил губернатор.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Крыму отменяется из соображений безопасности. Вместе с тем, Развожаев тогда сообщил, что аналогичное решение по Севастополю пока не принято.
https://crimea.ria.ru/20230418/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-razlichnykh-formatakh-bez-shestviya-1128238844.html
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министерство обороны рф, россия, общество, парад, михаил развожаев, севастополь, крым, 9 мая
Парад Победы в Севастополе отменен
Развожаев: Парад Победы в Севастополе отменен, но праздничные мероприятия будут
14:49 20.04.2023 (обновлено: 16:05 20.04.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Парад Победы в Севастополе отменен, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на совещании с правительством Севастополя.
"Поступила вчера от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны приняло решение о не проведении парада в городе Севастополе. Исходя из этого, все планы, которые были по подготовке к этому мероприятию, будут сейчас пересмотрены", - сказал градоначальник.
Он уточнил, что оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий.
"В любом случае празднование состоится, внимание ветеранам будет уделено, на различных площадках наших учреждений, в парках и скверах и так далее… Также есть предложения от флота провести маленькие парады под окнами домов ветеранов", - добавил губернатор.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что парад Победы в Крыму отменяется из соображений безопасности. Вместе с тем, Развожаев тогда сообщил, что аналогичное решение по Севастополю пока не принято.