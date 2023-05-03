https://crimea.ria.ru/20230503/pyatero-volonterov-iz-kryma-stanut-poslami-pobedy-1128515627.html

Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"

Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы" - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"

Двое молодых ребят из Крыма победили в ежегодном конкурсе и станут "послами Победы", то есть соорганизаторами масштабного празднования на Красной площади в... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T21:23

2023-05-03T21:23

2023-05-03T20:53

крым

великая отечественная война

день победы

волонтеры победы

данил данильченко

новости крыма

парад

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Двое молодых ребят из Крыма победили в ежегодном конкурсе и станут "послами Победы", то есть соорганизаторами масштабного празднования на Красной площади в Москве. Еще трое волонтеров были отобраны вне конкурса. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель крымского отделения ВОД "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.Трое участников поедут на парад в качестве руководителей команд, уточнил Данильченко. Организаторы приняли во внимание их богатый опыт."Они хорошо проявили себя на региональном уровне и на федеральных мероприятиях, и поэтому их уже непосредственно центральный аппарат нашего движения позвал в качестве соорганизаторов. То есть, всего пять волонтеров будут представлять Крым на Параде Победы", - сказал он.Конечно, ветераны Республики Крым тоже были приглашены в Москву и будут участвовать в праздничных мероприятиях. В частности, побывать на Красной площади сможет 95-летний ветеран из Ялты Анатолий Яковлевич Медведь. Недавно участник Великой Отечественной войны принял участие в традиционной акции "Георгиевская лента" на кордоне Красный Камень. В Крыму Анатолий Яковлевич известен тем, что пять лет назад, когда ему было 90, сдал нормы ГТО, рассчитанные на людей в возрасте до 59 лет.В Крыму День Победы будут отмечать такими традиционными акциями, как "Красная гвоздика", "Стена памяти", "Десант Победы", "Свеча памяти" и другими. Мероприятия "Бессмертного полка" в этом году из соображений безопасности пройдут онлайн, кроме того, крымчане установят портреты своих ветеранов на лобовых стеклах автомобилей и окнах домов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, великая отечественная война, день победы, волонтеры победы, данил данильченко, новости крыма, парад, общество