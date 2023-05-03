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Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы" - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"
Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы" - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"
Двое молодых ребят из Крыма победили в ежегодном конкурсе и станут "послами Победы", то есть соорганизаторами масштабного празднования на Красной площади в... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T21:23
2023-05-03T20:53
крым
великая отечественная война
день победы
волонтеры победы
данил данильченко
новости крыма
парад
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Двое молодых ребят из Крыма победили в ежегодном конкурсе и станут "послами Победы", то есть соорганизаторами масштабного празднования на Красной площади в Москве. Еще трое волонтеров были отобраны вне конкурса. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель крымского отделения ВОД "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.Трое участников поедут на парад в качестве руководителей команд, уточнил Данильченко. Организаторы приняли во внимание их богатый опыт."Они хорошо проявили себя на региональном уровне и на федеральных мероприятиях, и поэтому их уже непосредственно центральный аппарат нашего движения позвал в качестве соорганизаторов. То есть, всего пять волонтеров будут представлять Крым на Параде Победы", - сказал он.Конечно, ветераны Республики Крым тоже были приглашены в Москву и будут участвовать в праздничных мероприятиях. В частности, побывать на Красной площади сможет 95-летний ветеран из Ялты Анатолий Яковлевич Медведь. Недавно участник Великой Отечественной войны принял участие в традиционной акции "Георгиевская лента" на кордоне Красный Камень. В Крыму Анатолий Яковлевич известен тем, что пять лет назад, когда ему было 90, сдал нормы ГТО, рассчитанные на людей в возрасте до 59 лет.В Крыму День Победы будут отмечать такими традиционными акциями, как "Красная гвоздика", "Стена памяти", "Десант Победы", "Свеча памяти" и другими. Мероприятия "Бессмертного полка" в этом году из соображений безопасности пройдут онлайн, кроме того, крымчане установят портреты своих ветеранов на лобовых стеклах автомобилей и окнах домов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ ПобедыБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия
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РИА Новости Крым
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крым, великая отечественная война, день победы, волонтеры победы, данил данильченко, новости крыма, парад, общество
Пятеро волонтеров из Крыма станут "послами Победы"

Пятеро волонтеров из Крыма будут участвовать в организации Парада Победы в Москве

21:23 03.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВоенный парад в Москве
Военный парад в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Двое молодых ребят из Крыма победили в ежегодном конкурсе и станут "послами Победы", то есть соорганизаторами масштабного празднования на Красной площади в Москве. Еще трое волонтеров были отобраны вне конкурса. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель крымского отделения ВОД "Волонтеры Победы" Данил Данильченко.
"Есть такие конкурсы, которые мотивируют ребят, это "Послы Победы" - ежегодный конкурс уже на протяжении многих лет. У этих ребят есть возможность попасть на Парад Победы и стать его соорганизаторами. Они сопровождают ветеранов и гостей мероприятия, помогают на площадках. Помимо этого, с ними проводится еще и организационная работа, они прослушивают обучающие курсы", - рассказал он.
Трое участников поедут на парад в качестве руководителей команд, уточнил Данильченко. Организаторы приняли во внимание их богатый опыт.
"Они хорошо проявили себя на региональном уровне и на федеральных мероприятиях, и поэтому их уже непосредственно центральный аппарат нашего движения позвал в качестве соорганизаторов. То есть, всего пять волонтеров будут представлять Крым на Параде Победы", - сказал он.
Конечно, ветераны Республики Крым тоже были приглашены в Москву и будут участвовать в праздничных мероприятиях. В частности, побывать на Красной площади сможет 95-летний ветеран из Ялты Анатолий Яковлевич Медведь. Недавно участник Великой Отечественной войны принял участие в традиционной акции "Георгиевская лента" на кордоне Красный Камень. В Крыму Анатолий Яковлевич известен тем, что пять лет назад, когда ему было 90, сдал нормы ГТО, рассчитанные на людей в возрасте до 59 лет.
В Крыму День Победы будут отмечать такими традиционными акциями, как "Красная гвоздика", "Стена памяти", "Десант Победы", "Свеча памяти" и другими. Мероприятия "Бессмертного полка" в этом году из соображений безопасности пройдут онлайн, кроме того, крымчане установят портреты своих ветеранов на лобовых стеклах автомобилей и окнах домов.
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