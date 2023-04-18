https://crimea.ria.ru/20230418/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-razlichnykh-formatakh-bez-shestviya-1128238844.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия

Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия

В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:20

2023-04-18T14:35

бессмертный полк

россия

безопасность

история

великая отечественная война

новости

общество

елена цунаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.Так, среди допустимых в этом году, организаторы назвали внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян размещать 9 Мая фотографии своих родственников-ветеранов на стеклах личных авто.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет. Решение об отмене парадов и праздничных мероприятий было принято в регионе из соображений безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Также известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:77 лет памяти: как Симферополь отметил День Победы"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОНа Украине отменят 8 Марта и День Победы

https://crimea.ria.ru/20220509/semya-naslednikov-pobediteley-bessmertnyy-polk-v-simferopole-1123181245.html

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бессмертный полк, россия, безопасность, история, великая отечественная война, новости, общество, елена цунаева