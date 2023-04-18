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Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия
Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия
В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:20
2023-04-18T14:35
бессмертный полк
россия
безопасность
история
великая отечественная война
новости
общество
елена цунаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.Так, среди допустимых в этом году, организаторы назвали внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян размещать 9 Мая фотографии своих родственников-ветеранов на стеклах личных авто.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет. Решение об отмене парадов и праздничных мероприятий было принято в регионе из соображений безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Также известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:77 лет памяти: как Симферополь отметил День Победы"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОНа Украине отменят 8 Марта и День Победы
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бессмертный полк, россия, безопасность, история, великая отечественная война, новости, общество, елена цунаева
Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия

Организаторы "Бессмертного полка" проведут акцию без шествия

14:20 18.04.2023 (обновлено: 14:35 18.04.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПортрет ветерана войны в руках участника акции "Бессмертный полк" в Чите
Портрет ветерана войны в руках участника акции Бессмертный полк в Чите - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
"В связи с безопасностью принято решение использовать максимально различные форматы шествия "Бессмертный полк", - сказала она в комментарии РИА Новости.
Так, среди допустимых в этом году, организаторы назвали внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны.
Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян размещать 9 Мая фотографии своих родственников-ветеранов на стеклах личных авто.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет. Решение об отмене парадов и праздничных мероприятий было принято в регионе из соображений безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Также известно, что от парадов уже отказались власти Курской и Белгородской областей.
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