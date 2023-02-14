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На Украине отменят 8 Марта и День Победы - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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На Украине отменят 8 Марта и День Победы
На Украине отменят 8 Марта и День Победы - РИА Новости Крым, 14.02.2023
На Украине отменят 8 Марта и День Победы
В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на государственном уровне. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T21:02
2023-02-14T21:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на государственном уровне.С инициативой выступили депутаты партий "Голос" и "Слуга народа". По мнению парламентариев, это решение "устранит наследие колониального прошлого в культурной жизни и в быту, а также очистит государственный календарь от навязанных прошлым дат".Международный женский день 8 марта теперь будет заменен на День украинской женщины и "перенесен" на 25 февраля (день рождения поэтессы Леси Украинки). День рождения украинского поэта Тараса Шевченко – 9 марта – предложено сделать выходным днем.День труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая, на Украине будут упразднены. Вместо этого 8 мая будет отмечаться День памяти и примирения, но этот день не будет выходным.Порвать все связи и сжечь мосты"Я думаю, что население Украины со временем полностью перейдет на празднование в другие даты. Все, что до этого происходило, как раз и говорит об отмене всего, связанного с советским прошлым. По поводу людей – если большинство еще 10 лет назад готовы были праздновать День Победы, то сейчас на Украине к этому относятся равнодушно", - рассказал РИА Новости Крым социолог Евгений Копатько.По его словам, "этот процесс системный, длительный"."Пересмотр истории, символических дат, людей, которые сделали для Украины очень многое независимо от эпохи и политических режимов. Но в этом нет ничего удивительного. Этот процесс будет идти дальше, пока у Украины есть для этого все ресурсы, она методично, последовательно это реализовывает", - отметил эксперт.С ним согласен доцент кафедры культурологии КФУ Андрей Синичкин."Любые реформы – это всегда сложно, украинское государство хочет абстрагироваться от своего прошлого и порвать с Россией все связи, культурные в том числе. Соответственно, культурную идентичность нужно выводить из чего-то нового и потребуются иные духовные ориентиры, которые будут связаны с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Политическая повестка сейчас – связать покрепче Украину с Западом, поэтому естественно, что праздники, связанные с русской культурой, будут не в приоритете", - полагает он.Культуролог добавил, что если в течение одного поколения эта традиция будет соблюдаться неизменно – она укоренится. "Если через 2-3 года повестка снова изменится, то и об этих нововведениях все могут забыть", - добавил Андрей Синичкин."Не важные" праздникиПопытки упразднить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне предпринимались и ранее. По мнению Владимира Вятровича, который на тот момент возглавлял скандальный украинский Институт национальной памяти, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые имеют важное значение для Украины как государства — День независимости, День конституции, а не те, которые достались в наследство от советского прошлого.Ранее на Украине перенесли празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.Кроме, того, в стране действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В нем предусмотрено переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.Читайте также в РИА Новости Крым:На Украине хотят отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Уговаривают не носить ордена". Как отмечают 9 Мая ветераны за рубежом
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украина, мнения, общество, праздники и памятные даты, евгений копатько, андрей синичкин, культура, в мире
На Украине отменят 8 Марта и День Победы

Эксперты Копатько и Синичкин назвали отмену Дня Победы на Украине новым курсом Киева

21:02 14.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЭксперты Копатько и Синичкин назвали отмену Дня Победы на Украине новым курсом Киева
Эксперты Копатько и Синичкин назвали отмену Дня Победы на Украине новым курсом Киева - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на государственном уровне.
С инициативой выступили депутаты партий "Голос" и "Слуга народа". По мнению парламентариев, это решение "устранит наследие колониального прошлого в культурной жизни и в быту, а также очистит государственный календарь от навязанных прошлым дат".
Международный женский день 8 марта теперь будет заменен на День украинской женщины и "перенесен" на 25 февраля (день рождения поэтессы Леси Украинки). День рождения украинского поэта Тараса Шевченко – 9 марта – предложено сделать выходным днем.
День труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая, на Украине будут упразднены. Вместо этого 8 мая будет отмечаться День памяти и примирения, но этот день не будет выходным.

Порвать все связи и сжечь мосты

"Я думаю, что население Украины со временем полностью перейдет на празднование в другие даты. Все, что до этого происходило, как раз и говорит об отмене всего, связанного с советским прошлым. По поводу людей – если большинство еще 10 лет назад готовы были праздновать День Победы, то сейчас на Украине к этому относятся равнодушно", - рассказал РИА Новости Крым социолог Евгений Копатько.
По его словам, "этот процесс системный, длительный".
"Пересмотр истории, символических дат, людей, которые сделали для Украины очень многое независимо от эпохи и политических режимов. Но в этом нет ничего удивительного. Этот процесс будет идти дальше, пока у Украины есть для этого все ресурсы, она методично, последовательно это реализовывает", - отметил эксперт.
С ним согласен доцент кафедры культурологии КФУ Андрей Синичкин.
"Любые реформы – это всегда сложно, украинское государство хочет абстрагироваться от своего прошлого и порвать с Россией все связи, культурные в том числе. Соответственно, культурную идентичность нужно выводить из чего-то нового и потребуются иные духовные ориентиры, которые будут связаны с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Политическая повестка сейчас – связать покрепче Украину с Западом, поэтому естественно, что праздники, связанные с русской культурой, будут не в приоритете", - полагает он.
Культуролог добавил, что если в течение одного поколения эта традиция будет соблюдаться неизменно – она укоренится. "Если через 2-3 года повестка снова изменится, то и об этих нововведениях все могут забыть", - добавил Андрей Синичкин.

"Не важные" праздники

Попытки упразднить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне предпринимались и ранее. По мнению Владимира Вятровича, который на тот момент возглавлял скандальный украинский Институт национальной памяти, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые имеют важное значение для Украины как государства — День независимости, День конституции, а не те, которые достались в наследство от советского прошлого.
Ранее на Украине перенесли празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.
Кроме, того, в стране действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В нем предусмотрено переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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