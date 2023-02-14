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На Украине отменят 8 Марта и День Победы

На Украине отменят 8 Марта и День Победы - РИА Новости Крым, 14.02.2023

На Украине отменят 8 Марта и День Победы

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на государственном уровне. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T21:02

2023-02-14T21:02

2023-02-14T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым, Дина Тальникова. В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы на государственном уровне.С инициативой выступили депутаты партий "Голос" и "Слуга народа". По мнению парламентариев, это решение "устранит наследие колониального прошлого в культурной жизни и в быту, а также очистит государственный календарь от навязанных прошлым дат".Международный женский день 8 марта теперь будет заменен на День украинской женщины и "перенесен" на 25 февраля (день рождения поэтессы Леси Украинки). День рождения украинского поэта Тараса Шевченко – 9 марта – предложено сделать выходным днем.День труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая, на Украине будут упразднены. Вместо этого 8 мая будет отмечаться День памяти и примирения, но этот день не будет выходным.Порвать все связи и сжечь мосты"Я думаю, что население Украины со временем полностью перейдет на празднование в другие даты. Все, что до этого происходило, как раз и говорит об отмене всего, связанного с советским прошлым. По поводу людей – если большинство еще 10 лет назад готовы были праздновать День Победы, то сейчас на Украине к этому относятся равнодушно", - рассказал РИА Новости Крым социолог Евгений Копатько.По его словам, "этот процесс системный, длительный"."Пересмотр истории, символических дат, людей, которые сделали для Украины очень многое независимо от эпохи и политических режимов. Но в этом нет ничего удивительного. Этот процесс будет идти дальше, пока у Украины есть для этого все ресурсы, она методично, последовательно это реализовывает", - отметил эксперт.С ним согласен доцент кафедры культурологии КФУ Андрей Синичкин."Любые реформы – это всегда сложно, украинское государство хочет абстрагироваться от своего прошлого и порвать с Россией все связи, культурные в том числе. Соответственно, культурную идентичность нужно выводить из чего-то нового и потребуются иные духовные ориентиры, которые будут связаны с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой. Политическая повестка сейчас – связать покрепче Украину с Западом, поэтому естественно, что праздники, связанные с русской культурой, будут не в приоритете", - полагает он.Культуролог добавил, что если в течение одного поколения эта традиция будет соблюдаться неизменно – она укоренится. "Если через 2-3 года повестка снова изменится, то и об этих нововведениях все могут забыть", - добавил Андрей Синичкин."Не важные" праздникиПопытки упразднить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне предпринимались и ранее. По мнению Владимира Вятровича, который на тот момент возглавлял скандальный украинский Институт национальной памяти, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые имеют важное значение для Украины как государства — День независимости, День конституции, а не те, которые достались в наследство от советского прошлого.Ранее на Украине перенесли празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.Кроме, того, в стране действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В нем предусмотрено переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.Читайте также в РИА Новости Крым:На Украине хотят отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Уговаривают не носить ордена". Как отмечают 9 Мая ветераны за рубежом

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

украина, мнения, общество, праздники и памятные даты, евгений копатько, андрей синичкин, культура, в мире