https://crimea.ria.ru/20230303/pobeda-dolzhna-byt-chto-govoryat-blizkie-pogibshikh-boytsov-svo-1127322429.html

"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО

"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 03.03.2023

"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО

В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне СВО. "Помним всех поименно" – это более чем... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T19:03

2023-03-03T19:03

2023-03-03T21:52

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне СВО. "Помним всех поименно" – это более чем пятьдесят историй о бойцах, простых парнях и одновременно героях. Погиб в бою с диверсантами24 февраля. Никита звонит матери:– Ты слышала, что сказал президент?– Да, сынок.– Мама, ты помнишь, что я военнослужащий?"Я снова так же ответила, но страх уже сковал... И последнее: "Мама, я тебя очень сильно люблю". Эти воспоминания теперь есть и на одном из стендов в музее.Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь >>Уроженец Ставрополя Никита Максименко стал севастопольцем в 15 лет – переехал к морю с родителями. Здесь учился, играл на фортепиано, боксировал. И мечтал служить в войсках специального назначения. Окончил университет, стал юристом и... ушел в "подводный спецназ". В зоне СВО Никита успевал не только выполнять боевые задачи, но и спасать раненых товарищей. Однажды вытащил офицера, которого выбросило за борт катера при атаке беспилотника.Матрос, разведчик-снайпер (водолаз) разведгруппы спецназа Черноморского флота Максименко погиб при обороне острова Змеиный 7 мая 2022 года в бою с диверсионным десантом из украинских военных и иностранных наемников. С Никитой и двумя его сослуживцами в Севастополе простились в один день, 16 мая. "Помним всех поименно"Она зампредседателя Севастопольской организации общероссийского профсоюза военнослужащих и администратор чата помощи бойцам на передовой. Вместе с родственниками погибших, музейщиками и другими единомышленниками она и организовывала эту выставку. На стенах — информационные стенды с фотографиями и краткими сведениями о воине, о подвиге каждого. Под стеклом витрин – личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. Вот фляга и часы, воинский молитвослов, погоны, кортик; есть грамоты и награды. А еще трофеи с поля боя. Здесь и элементы формы ВСУ, и отечественное оружие: гранатомет, мина-граната (многофункциональный инженерный боеприпас, МИБ). Чувства, говорит, двоякие. С одной стороны, спецоперация не закончилась, и не хочется думать, как еще может пополниться такая скорбная коллекция. С другой, она все же не о смерти, а о жизни, отданной во имя жизней других в своем Отечестве. Поэтому как раз сейчас самое время ее показывать – школьникам, кадетам, курсантам, молодежи и вообще всем. Вдруг кто-то еще не понял за что стоим. Педиатр, который освобождал МариупольСестра погибшего морпеха Даниила Курышева Кристина соглашается с этим. Больше того, по мнению девушки, каждый сегодня должен стараться вносить свой вклад в сохранение тех ценностей, за которые погибают наши ребята. Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня >>"Нужно любить свой край, своих людей. Нужно учить историю и вообще открыть глаза. Защищать свое. Свои ценности", – говорит Кристина. Сами они севастопольские. Но когда Даниил решил получать высшее образование, то уехал в Симферополь, в медицинский, и поступил на "педиатрию", но через два года бросил все и ушел в армию. Там и остался. Служил на Балтике и на Черном море, был связистом на корабле-разведчике, участвовал в боевых походах.В зону СВО попал в марте как матрос расчета артиллерийского взвода 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты ЧФ — той самой, что одной из первых заходила и освобождала Мариуполь. При выполнении спецзадания во время атаки ВСУ на порт в Бердянске Даниил был тяжело ранен.Дата его смерти по документам – 28 марта, но роковые события произошли 24-го, рассказывает сестра. "Ребята, которые были с ним, рассказывали: было серьезное ранение в ноги, его оттащили, потом отвезли в больницу. Он потерял много крови. Был в сознании, а после операции не проснулся".Герои Черноморского флотаУ края одной из витрин – диплом отличника МГУ, золотая медаль и орден Мужества. Посмертно. Это награда и за Бердянск. Гвардии лейтенант Кирилл Костенников, командир Даниила, погиб в тот самый день при артобстреле в порту, 24 марта.От сослуживцев сына мать позже узнает подробности, как все было. Из семейного горя вынесено главное: сын герой, и она его памяти будет достойна. В Севастополе без Кирилла осталась жена и подрастает сын. В семье Костенниковых утешают себя тем, что Кирилла, который считался без вести пропавшим и только через месяц был найден и опознан по ДНК, все-таки похоронили дома. Другим повезло меньше."Они ходят к кипарисикам в парке Победы", – замечает Елена.А Кирилл похоронен рядом с земляками-побратимами – на Аллее Славы.Выставка "Помним всех поименно" продлится в Музее Черноморского флота до 24 марта. Здесь убеждены, что подобных временных выставок будет еще много: и о подвигах, и о героях, в том числе о живых. Появится и постоянная экспозиция. "Я в том более чем уверен", – сказал заведующий музея Владимир Клюев. 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https://crimea.ria.ru/20230224/a-nas-za-sho-kak-boytsy-svo-spasayut-ukrainu--zapiski-s-fronta-1127178821.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

сво, авторы, севастополь, крым, общество, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, выставка "помним всех поименно", чф рф (черноморский флот российской федерации), кирилл костенников, елена бодорина, даниил курышев, никита максименко