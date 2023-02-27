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В Севастополе появится Сквер героев спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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В Севастополе появится Сквер героев спецоперации
В Севастополе появится Сквер героев спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2023
В Севастополе появится Сквер героев спецоперации
Топонимическая комиссия в Севастополе рассмотрит вопрос о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в Сквер героев специальной военной операции... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T17:22
2023-02-27T17:44
земля в крыму для участников сво
севастополь
михаил развожаев
общество
подвиги героев
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Топонимическая комиссия в Севастополе рассмотрит вопрос о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в Сквер героев специальной военной операции. Соответствующее поручение дал губернатор города Михаил Развожаев."Будет точно обращение общественных организаций, ну и плюс мое поручение – вынести на заседание комиссии (топонимической) в ближайшее время и такое решение принять", – сказал Развожаев на внеочередном заседании правительства.Губернатор отметил, что данную инициативу впервые публично озвучил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергия Халюта, выступая на митинге в День защитника Отечества. Предложение о переименовании также поддерживают многочисленные общественные организации города."Также есть предложения по дополнительному благоустройству сквера, отдельно обсудим, в том числе, чтобы правильно спланировать, с учетом нового названия и нового статуса (сквера)", – добавил Развожаев.Митинг по случаю Дня защитника Отечества прошел на Аллее Героев 25 февраля. Тогда губернатор Михаил Развожаев заявил, что у каждого дерева, посаженного здесь в честь участника СВО, появится бюст героя. Аллея Героев специальной военной операции появилась в Севастополе в парке Победы по инициативе региональной общественной организации "Мы – Севастопольцы". Осенью 2022 года вместе с родственниками погибших воинов активисты высадили там 72 кипариса.Ко Дню защитника Отечества рядом с саженцами появились таблички с именами и QR-кодами, по которым можно перейти на странички с краткой биографией и заслугами геройски погибших в зоне СВО севастопольцев. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html
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земля в крыму для участников сво, севастополь, михаил развожаев, общество, подвиги героев, новости крыма, крым
В Севастополе появится Сквер героев спецоперации

В Севастополе Сквер героев спецоперации появится в парке Победы

17:22 27.02.2023 (обновлено: 17:44 27.02.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАллея Героев в "Студенческом сквере" в Парке Победы в Севастополе
Аллея Героев в Студенческом сквере в Парке Победы в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Топонимическая комиссия в Севастополе рассмотрит вопрос о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в Сквер героев специальной военной операции. Соответствующее поручение дал губернатор города Михаил Развожаев.
"Будет точно обращение общественных организаций, ну и плюс мое поручение – вынести на заседание комиссии (топонимической) в ближайшее время и такое решение принять", – сказал Развожаев на внеочередном заседании правительства.
Губернатор отметил, что данную инициативу впервые публично озвучил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергия Халюта, выступая на митинге в День защитника Отечества. Предложение о переименовании также поддерживают многочисленные общественные организации города.
"Также есть предложения по дополнительному благоустройству сквера, отдельно обсудим, в том числе, чтобы правильно спланировать, с учетом нового названия и нового статуса (сквера)", – добавил Развожаев.
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Митинг по случаю Дня защитника Отечества прошел на Аллее Героев 25 февраля. Тогда губернатор Михаил Развожаев заявил, что у каждого дерева, посаженного здесь в честь участника СВО, появится бюст героя.
Аллея Героев специальной военной операции появилась в Севастополе в парке Победы по инициативе региональной общественной организации "Мы – Севастопольцы". Осенью 2022 года вместе с родственниками погибших воинов активисты высадили там 72 кипариса.
Ко Дню защитника Отечества рядом с саженцами появились таблички с именами и QR-кодами, по которым можно перейти на странички с краткой биографией и заслугами геройски погибших в зоне СВО севастопольцев.
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Земля в Крыму для участников СВОСевастопольМихаил РазвожаевОбществоПодвиги героевНовости КрымаКрым
 
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