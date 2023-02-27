https://crimea.ria.ru/20230227/v-sevastopole-poyavitsya-skver-geroev-spetsoperatsii-1127236175.html

В Севастополе появится Сквер героев спецоперации

В Севастополе появится Сквер героев спецоперации - РИА Новости Крым, 27.02.2023

В Севастополе появится Сквер героев спецоперации

Топонимическая комиссия в Севастополе рассмотрит вопрос о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в Сквер героев специальной военной операции... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T17:22

2023-02-27T17:22

2023-02-27T17:44

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севастополь

михаил развожаев

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новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Топонимическая комиссия в Севастополе рассмотрит вопрос о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в Сквер героев специальной военной операции. Соответствующее поручение дал губернатор города Михаил Развожаев."Будет точно обращение общественных организаций, ну и плюс мое поручение – вынести на заседание комиссии (топонимической) в ближайшее время и такое решение принять", – сказал Развожаев на внеочередном заседании правительства.Губернатор отметил, что данную инициативу впервые публично озвучил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергия Халюта, выступая на митинге в День защитника Отечества. Предложение о переименовании также поддерживают многочисленные общественные организации города."Также есть предложения по дополнительному благоустройству сквера, отдельно обсудим, в том числе, чтобы правильно спланировать, с учетом нового названия и нового статуса (сквера)", – добавил Развожаев.Митинг по случаю Дня защитника Отечества прошел на Аллее Героев 25 февраля. Тогда губернатор Михаил Развожаев заявил, что у каждого дерева, посаженного здесь в честь участника СВО, появится бюст героя. Аллея Героев специальной военной операции появилась в Севастополе в парке Победы по инициативе региональной общественной организации "Мы – Севастопольцы". Осенью 2022 года вместе с родственниками погибших воинов активисты высадили там 72 кипариса.Ко Дню защитника Отечества рядом с саженцами появились таблички с именами и QR-кодами, по которым можно перейти на странички с краткой биографией и заслугами геройски погибших в зоне СВО севастопольцев. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь

https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, севастополь, михаил развожаев, общество, подвиги героев, новости крыма, крым