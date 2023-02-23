Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
Позывной "Купол": о подвиге морпеха Вострикова из Севастополя при освобождении Мариуполя
© Фото предоставлено семьей Дмитрия ВостриковаГвардии майор Дмитрий Востриков
© Фото предоставлено семьей Дмитрия Вострикова
Когда десантники 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота подошли к Мариуполю, их встречали снайперы, засевшие в хорошо укрепленных и "пристрелянных" районах. Штурмовать город пришлось несколько раз. Рота гвардии майора Дмитрия Вострикова (позывной "Купол") в числе первых вошла и закрепилась в городе. О том, как севастопольцы и крымчане спасают мирное население ценой своей жизни, – в материале РИА Новости Крым.
К "Куполу" в подчинение просились бойцы, даже с опытом. Иван в их числе.
"Сарган" (позывной Ивана) познакомился с "Куполом", когда приехал в Севастополь служить контрактником. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Востриков был тогда лейтенантом. Потом военные дважды побывали в Сирии. Стало ясно – с "Куполом" не пропадешь.
"Дима обладал неоспоримым авторитетом. Берег людей, грамотно командовал, сам брал в руки гранатомет, пулемет, лично давал корректировку расчету, прикрывал ребят на открытых позициях, руководил группами по зачистке, сам участвовал в освобождении домов, где почти в каждом подвале прятались гражданские: дети, женщины, старики, больные и раненые", – вспоминает Иван мариупольские бои.
Когда идет захват, сама сложная задача – "зацепиться", – рассказывает "Сарган". — Вблизи населенного пункта преобладает минометный обстрел с применением малых дронов, и пехота оказывается на открытой местности. Из защиты - только лесопосадки и одиночные деревья. А противник – в укрепрайоне, в домах, занимает последние этажи, на которых можно долго находиться и корректировать огонь с высоты".
С начала марта прошлого года Вострикова назначили замкомом десантно-штурмового батальона – это костяк сил наступления. Его командование осуществляло управление и организацию штурма, освобождение города и зачистку его от "Азова"* (*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) и ВСУ, говорит его боевой товарищ.
Тысячи спасенных людей и гумкоридор
10 марта к ночи подразделения ЧФ РФ закрепились у города. Заняли позиции, взяли под контроль участок дороги, обеспечив коридор для продвижения других сил и техники, и, выполнив задачу, бойцы Вострикова двинулись вглубь.
Через время, продвигаясь к центру города, блокировали кинотеатр. В нем ВСУ удерживали мирных, рассказывает Иван: "С подразделениями третьей роты и спецназа Востриков вынудил противника сдаться".
Через время, продвигаясь к центру города, блокировали кинотеатр. В нем ВСУ удерживали мирных, рассказывает Иван: "С подразделениями третьей роты и спецназа Востриков вынудил противника сдаться".
Только здесь были освобождены около 4,5 тысяч человек гражданского населения.
"Глобальный подвиг, о котором будут помнить. Еще не один фильм будет сниматься и не один рассказ писаться об этом. Колоссальное количество людей, нашего, русского, мирного народа, который удерживали, прикрываясь им. Рискуя собой, он (Востриков-ред.) выводит их, – вспоминает "Сарган". – Мне запомнился момент, когда он бежал, а рядом упал снаряд, и его взрывной волной закинуло в подъезд. Он потом вышел – и на нем ни одного осколка, ничем не задело. А мы думали, погиб".
Еще сотни мирных жителей бойцы под командованием и при личном участии Вострикова вывели под огнем украинских снайперов из жилых домов. Тем, кто нуждался в медицинской помощи, оказывали ее на месте. "Силами фельдшеров, в тяжелых случаях – эвакуация", вспоминает Иван.
"Этот человек организовал гуманитарный коридор, и у тысяч людей здесь развеялось мнение, что мы пришли их уничтожить. Пропаганда же работала: "Русские придут вас убивать". А когда увидели, что мы собой ради них готовы жертвовать, – нас поддерживали, помогали", – рассказывает "Сарган".
"Этот человек организовал гуманитарный коридор, и у тысяч людей здесь развеялось мнение, что мы пришли их уничтожить. Пропаганда же работала: "Русские придут вас убивать". А когда увидели, что мы собой ради них готовы жертвовать, – нас поддерживали, помогали", – рассказывает "Сарган".
В последней декаде марта в Мариуполе продолжались отчаянные бои. Взяли здание РОВД, освободили некоторые улицы. На тот момент под командованим Вострикова находилась десантно-штурмовая рота, танковый взвод, две группы спецназа, приданные силы.
23 марта подразделения дошли до улицы им. Куинджи. В одном из дворов десантников-черноморцев встречали "хорошо пристрелянные к местности бойцы нацбатальонов и ВСУ".
"Было принято решение под прикрытием зайти с левого фланга, лишив противника маневренности, взять его в полукольцо и уничтожить. Востриков не только руководил, но и лично участвовал в бою", – вспоминает Иван.
"С самого начала он все знал, мне кажется. Говорил, что точно не сможет выйти живым", – добавляет "Сарган".
После очередного отстрелянного ВОГ-25 (боеприпас для гранатомета – ред.) по противнику при смене позиции Вострикова "достал" снайпер". Об этом Иван напишет уже в характеристике на гвардии майора Дмитрия Вострикова, ходатайствуя о присвоении ему звания Героя России.
"Конечно, он герой. Офицер с большой буквы. Об этом все знают, кто рядом был, и все говорят. И будут говорить", – рассказывает он корреспонденту РИА Новости Крым.
Счастье, что он был
Горькие вести жена Ольга узнала от боевых товарищей.
"Открыла двери – там все: его начальники, замкомбрига, медики, психолог. И я думаю: ну все. Много не говорили, просто сказали: "Оль, снайпер. Он очень много спас людей – и своих, и гражданских. Он герой".
Вдова Вострикова, красивая молодая женщина, признается: первое время сильно на Диму обижалась. "За то, что не поберег себя, оставил нас одних. Особенно, когда ребята потом мне рассказывали, как он был впереди, как много делал сам. А я его уверяла: нам твои медали не нужны". И тут же замечает: "Было бы иначе – был бы не он, не Дима".
Их дочери Саше – пять, сыну Роме – восемь. Дети несколько раз поссорились и помирились, пока мы с Ольгой говорим о Диме. Мальчишка улыбается, и глаза его искрятся, когда я спрашиваю, помнит ли он, чему учил его папа.
"Да, помню, как учил он меня подтягиваться на резинке в первый раз", – говорит он.
© РИА Новости КрымСемья Дмитрия Вострикова
© РИА Новости Крым
Семья Дмитрия Вострикова
Друзья Димы помогают семье кто чем может. Они считают, что подвиг Вострикова недооценен.
"Он звание Героя России не получил из-за того, что надо было на человека представление подать, а никакие документы не отправлялись. И главное, те, кто его представлять могли, не находились там во время гибели, ничего не знали. А подвиг надо было описать. К тому же, не было связи", - объясняет "Сарган". По указу президента погибших награждают орденом Мужества, и Диму наградили посмертно. Детали подвига выяснились позднее, когда героя уже похоронили.
Сегодня сослуживцы Вострикова добиваются, чтобы их командир получил Звезду Героя. Хотя есть свой юридический казус: нельзя наградить дважды за один и тот де подвиг.
"Практика действительно такова, что двумя наградами за один подвиг, как правило, не награждают", – говорит капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев. Но известные и другие прецеденты.
"Если вскроются новые обстоятельства, которые действительно свидетельствуют о том, что человек достоин более высокого звания, в частности звания Героя, я думаю, что президент может принять такое решение. Все зависит от обстоятельств", – сказал он.
По его словам, сегодня в Севастополе инициируют также присвоение звания Героя России погибшему под Мариуполем заместителю командующего Черноморским флотом Андрей Палию, который был награжден орденом Мужества посмертно.