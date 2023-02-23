https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html

Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь

Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь

РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T13:50

2023-02-23T13:50

2023-02-23T13:50

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Когда десантники 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота подошли к Мариуполю, их встречали снайперы, засевшие в хорошо укрепленных и "пристрелянных" районах. Штурмовать город пришлось несколько раз. Рота гвардии майора Дмитрия Вострикова (позывной "Купол") в числе первых вошла и закрепилась в городе. О том, как севастопольцы и крымчане спасают мирное население ценой своей жизни, – в материале РИА Новости Крым.К "Куполу" в подчинение просились бойцы, даже с опытом. Иван в их числе."Сарган" (позывной Ивана) познакомился с "Куполом", когда приехал в Севастополь служить контрактником. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного училища Востриков был тогда лейтенантом. Потом военные дважды побывали в Сирии. Стало ясно – с "Куполом" не пропадешь.Когда идет захват, сама сложная задача – "зацепиться", – рассказывает "Сарган". — Вблизи населенного пункта преобладает минометный обстрел с применением малых дронов, и пехота оказывается на открытой местности. Из защиты - только лесопосадки и одиночные деревья. А противник – в укрепрайоне, в домах, занимает последние этажи, на которых можно долго находиться и корректировать огонь с высоты".С начала марта прошлого года Вострикова назначили замкомом десантно-штурмового батальона – это костяк сил наступления. Его командование осуществляло управление и организацию штурма, освобождение города и зачистку его от "Азова"* (*террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации) и ВСУ, говорит его боевой товарищ.Тысячи спасенных людей и гумкоридор10 марта к ночи подразделения ЧФ РФ закрепились у города. Заняли позиции, взяли под контроль участок дороги, обеспечив коридор для продвижения других сил и техники, и, выполнив задачу, бойцы Вострикова двинулись вглубь. Через время, продвигаясь к центру города, блокировали кинотеатр. В нем ВСУ удерживали мирных, рассказывает Иван: "С подразделениями третьей роты и спецназа Востриков вынудил противника сдаться".Только здесь были освобождены около 4,5 тысяч человек гражданского населения. Еще сотни мирных жителей бойцы под командованием и при личном участии Вострикова вывели под огнем украинских снайперов из жилых домов. Тем, кто нуждался в медицинской помощи, оказывали ее на месте. "Силами фельдшеров, в тяжелых случаях – эвакуация", вспоминает Иван."Этот человек организовал гуманитарный коридор, и у тысяч людей здесь развеялось мнение, что мы пришли их уничтожить. Пропаганда же работала: "Русские придут вас убивать". А когда увидели, что мы собой ради них готовы жертвовать, – нас поддерживали, помогали", – рассказывает "Сарган".В последней декаде марта в Мариуполе продолжались отчаянные бои. Взяли здание РОВД, освободили некоторые улицы. На тот момент под командованим Вострикова находилась десантно-штурмовая рота, танковый взвод, две группы спецназа, приданные силы.23 марта подразделения дошли до улицы им. Куинджи. В одном из дворов десантников-черноморцев встречали "хорошо пристрелянные к местности бойцы нацбатальонов и ВСУ"."Было принято решение под прикрытием зайти с левого фланга, лишив противника маневренности, взять его в полукольцо и уничтожить. Востриков не только руководил, но и лично участвовал в бою", – вспоминает Иван."С самого начала он все знал, мне кажется. Говорил, что точно не сможет выйти живым", – добавляет "Сарган"."Конечно, он герой. Офицер с большой буквы. Об этом все знают, кто рядом был, и все говорят. И будут говорить", – рассказывает он корреспонденту РИА Новости Крым.Счастье, что он былГорькие вести жена Ольга узнала от боевых товарищей."Открыла двери – там все: его начальники, замкомбрига, медики, психолог. И я думаю: ну все. Много не говорили, просто сказали: "Оль, снайпер. Он очень много спас людей – и своих, и гражданских. Он герой".Их дочери Саше – пять, сыну Роме – восемь. Дети несколько раз поссорились и помирились, пока мы с Ольгой говорим о Диме. Мальчишка улыбается, и глаза его искрятся, когда я спрашиваю, помнит ли он, чему учил его папа."Да, помню, как учил он меня подтягиваться на резинке в первый раз", – говорит он.Друзья Димы помогают семье кто чем может. Они считают, что подвиг Вострикова недооценен."Он звание Героя России не получил из-за того, что надо было на человека представление подать, а никакие документы не отправлялись. И главное, те, кто его представлять могли, не находились там во время гибели, ничего не знали. А подвиг надо было описать. К тому же, не было связи", - объясняет "Сарган". По указу президента погибших награждают орденом Мужества, и Диму наградили посмертно. Детали подвига выяснились позднее, когда героя уже похоронили.Сегодня сослуживцы Вострикова добиваются, чтобы их командир получил Звезду Героя. Хотя есть свой юридический казус: нельзя наградить дважды за один и тот де подвиг."Практика действительно такова, что двумя наградами за один подвиг, как правило, не награждают", – говорит капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Сергей Горбачев. Но известные и другие прецеденты.По его словам, сегодня в Севастополе инициируют также присвоение звания Героя России погибшему под Мариуполем заместителю командующего Черноморским флотом Андрей Палию, который был награжден орденом Мужества посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим на Украине замкомом ЧФ ПалиемНа Украине погибли командир бригады морской пехоты ЧФ и двое бойцовВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

авторы, сво, крым, дмитрий востриков, подвиги героев, новости крыма, мариуполь, севастополь