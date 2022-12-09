https://crimea.ria.ru/20221209/v-sevastopole-na-allee-slavy-pochtili-pamyat-geroev-svo-1125789334.html

В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО

В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО - РИА Новости Крым, 09.12.2022

В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО

В Севастополе памятные мероприятия по случаю Дня героев Отечества впервые прошли на Алле Славы – единственном в городе месте, где покоятся герои специальной... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T20:09

2022-12-09T20:09

2022-12-09T20:09

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе памятные мероприятия по случаю Дня героев Отечества впервые прошли на Алле Славы – единственном в городе месте, где покоятся герои специальной военной операции.Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Участники памятных мероприятий традиционно возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. в центре Севастополя, на площади Нахимова.А после почтили память тех, кто покоится на Аллее Героев (место захоронения участников Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на кладбище "Кальфа") и Аллее Славы. Это новое место памяти в городе – вечный бивак севастопольцев, погибших в зоне СВО.Аллея СлавыАллея Славы – единственное в Севастополе место, где хоронят бойцов, погибших в зоне СВО. Место располагается на кладбище 5-го км Балаклавского шоссе в границах участка земли в 6 гектаров: в 2020-м город выделил его дополнительно в период пандемии и высокой смертности.Хоронят героев здесь всегда централизованно, с участием представителей правительства, военнослужащих и родственников. Всегда – с воинскими почестями: митинг, военный оркестр, салют холостыми залпами.В администрации говорят: похороны организовывает город совместно с военными. Родственники и товарищи погибших оформляют могилы цветочницами и скульптурами на свое усмотрение.Подъезды сюда почти все уже асфальтированы. Почтить память героев прийти сюда может каждый.Ранее губернатор заявлял, что здесь, у Аллеи Славы, создадут мемориал и построят часовню в память о героях СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим на Украине замкомом ЧФ Палием >>В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома >> Именем погибшего на крейсере "Москва" моряка назовут парк в Севастополе >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, армия и флот, сво, общество, новости, новости крыма