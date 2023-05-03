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В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика" - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"
В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика" - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"
В Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T16:59
2023-05-03T16:59
красная гвоздика
крым
волонтеры победы
новости крыма
общество
благотворительность
ветераны
великая отечественная война
данил данильченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.Она напомнила, что в рамках акции волонтеры распространяют за пожертвования значки в виде красной гвоздики, эти средства поступают в благотворительный фонд "Память поколений".Около 200 тысяч собрали жители Крыма, остальное пожертвовали предприятия и организации. Удалось помочь многим ветеранам."Один из примеров – в Феодосии ветеран после операции лежал без движения почти год. Ему нужен был тренажер, который бы помогал вставать, чтобы он смог передвигаться по квартире. Когда мы пришли к нему в гости, родственники действительно были благодарны, потому что ухаживать за лежачим пожилым человеком тяжело", - поделился руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко.Волонтеры одеты в специальную форму с "красной гвоздикой" на груди – это символ объединения и помощи ветеранам. Пожертвование также можно сделать через перевод по специальному QR-коду, сообщается на официальном сайте организации волонтерыпобеды.рф.Приобрести значки можно в розничных торговых сетях и на популярных маркетплейсах в интернете. Акцию публично поддержали футбольный клуб ЦСКА и всероссийский марафон ЗаБег.РФ. В прошлом году, сообщают организаторы, к акции присоединились 75 российских регионов.Напомним, в этом году массовые мероприятия в честь Дня Победы запрещены в целях защиты от террористических атак. Во всенародной акции "Бессмертный полк" можно поучаствовать онлайн, а также прикрепив портреты героев своей семьи на лобовом стекле автомобиля, на окнах или на одежду. В Крыму в эти праздничные дни пройдет более 150 памятных мероприятий, как на открытых городских пространствах, так и в музеях, театрах и образовательных учреждениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам ВОВБороться пока бьется сердце: как юный крымский татарин стал связным у партизан
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красная гвоздика, крым, волонтеры победы, новости крыма, общество, благотворительность, ветераны, великая отечественная война, данил данильченко
В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"

В Крыму волонтеры собирают средства на медицинскую помощь ветеранам

16:59 03.05.2023
 
© Фото: официальная группа движения "Волонтеры Победы" во ВКонтактеАкция "Красная гвоздика"
Акция Красная гвоздика
© Фото: официальная группа движения "Волонтеры Победы" во ВКонтакте
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.
Она напомнила, что в рамках акции волонтеры распространяют за пожертвования значки в виде красной гвоздики, эти средства поступают в благотворительный фонд "Память поколений".
"В Крыму акция "Красная гвоздика" уже стала традиционной. В этом году итоги мы пока не можем подвести, потому что акция только стартовала, а вот в прошлом году было собрано 15 миллионов 207 тысяч рублей. Это деньги ушли в Фонд памяти поколений и были потрачены на поддержку 145 ветеранов, которые проживают на территории Республики Крым", - рассказала Григорян.
Около 200 тысяч собрали жители Крыма, остальное пожертвовали предприятия и организации. Удалось помочь многим ветеранам.
"Один из примеров – в Феодосии ветеран после операции лежал без движения почти год. Ему нужен был тренажер, который бы помогал вставать, чтобы он смог передвигаться по квартире. Когда мы пришли к нему в гости, родственники действительно были благодарны, потому что ухаживать за лежачим пожилым человеком тяжело", - поделился руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко.
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Волонтеры одеты в специальную форму с "красной гвоздикой" на груди – это символ объединения и помощи ветеранам. Пожертвование также можно сделать через перевод по специальному QR-коду, сообщается на официальном сайте организации волонтерыпобеды.рф.
Приобрести значки можно в розничных торговых сетях и на популярных маркетплейсах в интернете. Акцию публично поддержали футбольный клуб ЦСКА и всероссийский марафон ЗаБег.РФ. В прошлом году, сообщают организаторы, к акции присоединились 75 российских регионов.
Напомним, в этом году массовые мероприятия в честь Дня Победы запрещены в целях защиты от террористических атак. Во всенародной акции "Бессмертный полк" можно поучаствовать онлайн, а также прикрепив портреты героев своей семьи на лобовом стекле автомобиля, на окнах или на одежду. В Крыму в эти праздничные дни пройдет более 150 памятных мероприятий, как на открытых городских пространствах, так и в музеях, театрах и образовательных учреждениях.
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