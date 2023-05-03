https://crimea.ria.ru/20230503/v-krymu-startovala-aktsiya-krasnaya-gvozdika-1128512324.html

В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"

В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика" - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Крыму стартовала акция "Красная гвоздика"

В Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T16:59

2023-05-03T16:59

2023-05-03T16:59

красная гвоздика

крым

волонтеры победы

новости крыма

общество

благотворительность

ветераны

великая отечественная война

данил данильченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Крыму стартовала всероссийская акция "Красная гвоздика", в ходе которой собираются средства на медицинскую помощь ветеранам. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян.Она напомнила, что в рамках акции волонтеры распространяют за пожертвования значки в виде красной гвоздики, эти средства поступают в благотворительный фонд "Память поколений".Около 200 тысяч собрали жители Крыма, остальное пожертвовали предприятия и организации. Удалось помочь многим ветеранам."Один из примеров – в Феодосии ветеран после операции лежал без движения почти год. Ему нужен был тренажер, который бы помогал вставать, чтобы он смог передвигаться по квартире. Когда мы пришли к нему в гости, родственники действительно были благодарны, потому что ухаживать за лежачим пожилым человеком тяжело", - поделился руководитель регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко.Волонтеры одеты в специальную форму с "красной гвоздикой" на груди – это символ объединения и помощи ветеранам. Пожертвование также можно сделать через перевод по специальному QR-коду, сообщается на официальном сайте организации волонтерыпобеды.рф.Приобрести значки можно в розничных торговых сетях и на популярных маркетплейсах в интернете. Акцию публично поддержали футбольный клуб ЦСКА и всероссийский марафон ЗаБег.РФ. В прошлом году, сообщают организаторы, к акции присоединились 75 российских регионов.Напомним, в этом году массовые мероприятия в честь Дня Победы запрещены в целях защиты от террористических атак. Во всенародной акции "Бессмертный полк" можно поучаствовать онлайн, а также прикрепив портреты героев своей семьи на лобовом стекле автомобиля, на окнах или на одежду. В Крыму в эти праздничные дни пройдет более 150 памятных мероприятий, как на открытых городских пространствах, так и в музеях, театрах и образовательных учреждениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам ВОВБороться пока бьется сердце: как юный крымский татарин стал связным у партизан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная гвоздика, крым, волонтеры победы, новости крыма, общество, благотворительность, ветераны, великая отечественная война, данил данильченко