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В Евпатории снова горит полигон ТБО

В Евпатории снова горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Евпатории снова горит полигон ТБО

В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T09:03

2024-07-27T09:03

2024-07-27T09:27

александр юрьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.Также власти Евпатории призвали жителей и гостей региона доверять только проверенной информации.В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.Десять дней назад, 17 июля, на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать уже на следующие сутки. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. 19 июля пожар удалось ликвидировать на площади 40 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снятаПожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человекПожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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