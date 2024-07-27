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В Евпатории снова горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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В Евпатории снова горит полигон ТБО
В Евпатории снова горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 27.07.2024
В Евпатории снова горит полигон ТБО
В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:03
2024-07-27T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.Также власти Евпатории призвали жителей и гостей региона доверять только проверенной информации.В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.Десять дней назад, 17 июля, на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать уже на следующие сутки. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. 19 июля пожар удалось ликвидировать на площади 40 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев призвал не ходить в леса - опасность пожаров не снятаПожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человекПожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
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В Евпатории снова горит полигон ТБО

В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов – Юрьев

09:03 27.07.2024 (обновлено: 09:27 27.07.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваВозгорание на Евпаторийском полигоне твердых бытовых отходов
Возгорание на Евпаторийском полигоне твердых бытовых отходов
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.
"Ночью произошло возгорание на нашем полигоне твердых бытовых отходов. МЧС и МБУ "Экоград" задействованы в ликвидации пожара", - написал он.
Также власти Евпатории призвали жителей и гостей региона доверять только проверенной информации.
В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.
Десять дней назад, 17 июля, на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать уже на следующие сутки. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.
Масштабный пожар на территории Карадагского природного заповедника начался в понедельник, 15 июля. Во вторник его удалось локализовать на площади 40 гектаров. К тушению привлекали 300 человек и больше 30 спецмашин, а также 2 вертолета, которые сбросили на выгоревший участок 386 тонн воды. 19 июля пожар удалось ликвидировать на площади 40 гектаров.
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