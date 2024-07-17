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В Евпатории горит полигон ТБО – видео - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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В Евпатории горит полигон ТБО – видео
В Евпатории горит полигон ТБО – видео - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Евпатории горит полигон ТБО – видео
В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 17.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.Из-за аномально жаркой погоды в Крыму увеличилось число пожаров. Природные пожары вспыхивали в эти дни в разных частях полуострова. С огнем боролись на Карадаге, в Гаспре, в Севастополе и других регионах полуострова. На 17 и 18 июля объявлено штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоВ Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек
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В Евпатории горит полигон ТБО – видео

В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов – власти

21:13 17.07.2024 (обновлено: 22:01 17.07.2024)
 
© ТГ-канал мэра Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории горит полигон ТБО
В Евпатории горит полигон ТБО
© ТГ-канал мэра Евпатории Александра Юрьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.

"На нашем полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание. МЧС и МУП "Экоград" задействованы в ликвидации пожара", – говорится в сообщении.

Из-за аномально жаркой погоды в Крыму увеличилось число пожаров.
Природные пожары вспыхивали в эти дни в разных частях полуострова. С огнем боролись на Карадаге, в Гаспре, в Севастополе и других регионах полуострова. На 17 и 18 июля объявлено штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов.
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