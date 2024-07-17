https://crimea.ria.ru/20240717/v-evpatorii-gorit-poligon-tbo-1138948308.html

В Евпатории горит полигон ТБО – видео

В Евпатории горит полигон ТБО – видео - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Евпатории горит полигон ТБО – видео

В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 17.07.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщил мэр города Александр Юрьев в своем ТГ-канале.Из-за аномально жаркой погоды в Крыму увеличилось число пожаров. Природные пожары вспыхивали в эти дни в разных частях полуострова. С огнем боролись на Карадаге, в Гаспре, в Севастополе и других регионах полуострова. На 17 и 18 июля объявлено штормовое предупреждение из-за жары до 40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоВ Коктебеле крупный лесной пожар тушат 280 человек

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евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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