На Крым идет 40-градусная жара
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары
11:56 16.07.2024 (обновлено: 11:57 16.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Жара до 40 градусов ожидается в Крыму – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщают в региональном Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17-18 июля в степных районах Крыма ожидается сильная жара +38…40 градусов", - уточняется в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма беречь свое здоровье, соблюдать в домах прохладную температуру, избегать интенсивных физических нагрузок, при выходе на улицу надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, употреблять больше воды и принимать прохладный душ, а также не употреблять алкоголь.
За минувшие сутки спасатели 26 раз привлекались для тушения пожаров в Крыму. Одно из самых крупных возгораний вспыхнуло в Коктебеле. Там вспыхнула сухая растительность у Карадагского заповедника.
Во вторник к тушению огня привлекли еще один вертолет Ми-8 МЧС России, утром авиация сбросила на горящий лес 60 тонн воды. Пожар был локализован на площади 40 гектаров.
В Карадагском природном заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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