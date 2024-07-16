https://crimea.ria.ru/20240716/na-krym-idet-40-gradusnaya-zhara-1138893031.html

На Крым идет 40-градусная жара

На Крым идет 40-градусная жара - РИА Новости Крым, 16.07.2024

На Крым идет 40-градусная жара

Жара до 40 градусов ожидается в Крыму – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщают в региональном Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T11:56

2024-07-16T11:56

2024-07-16T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Жара до 40 градусов ожидается в Крыму – на полуострове объявлено двухдневное штормовое предупреждение, сообщают в региональном Главке МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма беречь свое здоровье, соблюдать в домах прохладную температуру, избегать интенсивных физических нагрузок, при выходе на улицу надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду, употреблять больше воды и принимать прохладный душ, а также не употреблять алкоголь.За минувшие сутки спасатели 26 раз привлекались для тушения пожаров в Крыму. Одно из самых крупных возгораний вспыхнуло в Коктебеле. Там вспыхнула сухая растительность у Карадагского заповедника. Во вторник к тушению огня привлекли еще один вертолет Ми-8 МЧС России, утром авиация сбросила на горящий лес 60 тонн воды. Пожар был локализован на площади 40 гектаров.В Карадагском природном заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в КрымуКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровЗагорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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