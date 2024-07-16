https://crimea.ria.ru/20240716/pozhar-v-koktebele-lokalizovan-1138890108.html

Пожар в Коктебеле локализован

Пожар в Коктебеле локализован - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Пожар в Коктебеле локализован

Пожар в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель локализован. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T10:23

2024-07-16T10:23

2024-07-16T10:38

крым

коктебель

пожар

карадагский природный заповедник

происшествия

новости крыма

природа

экология

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Пожар в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель локализован. Об этом сообщает МЧС России.В ликвидации пожара задействованы сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, пожарной охраны Крыма, Карадагского заповедника, Росгвардии, а также Министерства обороны. С возгоранием борются 280 человек, 30 единиц техники, из них от МЧС России: 67 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.Во вторник к тушению огня привлекли еще один вертолет Ми-8 МЧС России, утром авиация сбросила на горящий лес 60 тонн воды.Сигнал о загорании сухой растительности в Коктебеле поступил накануне днем. Изначально огонь охватил около двух гектаров, однако уже к 14:30 площадь пожара увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению осложняются сложным горным рельефом местности, привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка 171 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 50 человек личного состава и девять единиц техники.В Карадагском природном заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.

https://crimea.ria.ru/20240715/krym-v-dymu-na-poluostrove-srazu-pyat-krupnykh-prirodnykh-pozharov-1138875811.html

крым

коктебель

карадагский природный заповедник

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коктебель, пожар, карадагский природный заповедник, происшествия, новости крыма, природа, экология, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)