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Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T08:23
2024-07-16T09:57
крым
коктебель
карадагский природный заповедник
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечен еще один борт Ми-8 МЧС России.Площадь возгорания составляет 30 гектаров, добавили в пресс-службе. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка 171 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 50 человек личного состава и девять единиц техники.Сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил накануне днем. Изначально огонь охватил около двух гектаров, однако уже к 14:30 площадь пожара увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению осложняются сложным горным рельефом местности, привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и Росгвардии. Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь распространяется по Карадагу в Крыму – площадь пожара растетКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы
крым
коктебель
карадагский природный заповедник
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5
4.7
96
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353
60
крым, коктебель, карадагский природный заповедник, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму

К ликвидации пожара на Карадаге в Крыму привлечен еще один вертолет МЧС России

08:23 16.07.2024 (обновлено: 09:57 16.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Карадагском заповеднике
Пожар в Карадагском заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле. С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечен еще один борт Ми-8 МЧС России.
Площадь возгорания составляет 30 гектаров, добавили в пресс-службе. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка 171 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 50 человек личного состава и девять единиц техники.
Сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил накануне днем. Изначально огонь охватил около двух гектаров, однако уже к 14:30 площадь пожара увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению осложняются сложным горным рельефом местности, привлечена аэромобильная бригада МЧС.
Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и Росгвардии.
Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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КрымКоктебельКарадагский природный заповедникПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
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