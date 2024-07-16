Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму
К ликвидации пожара на Карадаге в Крыму привлечен еще один вертолет МЧС России
08:23 16.07.2024 (обновлено: 09:57 16.07.2024)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Карадагском заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле. С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечен еще один борт Ми-8 МЧС России.
Площадь возгорания составляет 30 гектаров, добавили в пресс-службе. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка 171 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 50 человек личного состава и девять единиц техники.
Сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил накануне днем. Изначально огонь охватил около двух гектаров, однако уже к 14:30 площадь пожара увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению осложняются сложным горным рельефом местности, привлечена аэромобильная бригада МЧС.
Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и Росгвардии.
Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.
В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.
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