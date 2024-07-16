https://crimea.ria.ru/20240716/vertolety-za-utro-sbrosili-na-goryaschiy-karadag-v-krymu-60-tonn-vody-1138884953.html

Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму

Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму

Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T08:23

2024-07-16T08:23

2024-07-16T09:57

крым

коктебель

карадагский природный заповедник

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Спасатели продолжают бороться с огнем в Карадагском заповеднике в крымском поселке Коктебель. С утра спасатели сбросили на горящую растительность 60 тонн воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным спасателей, к ликвидации пожара привлечен еще один борт Ми-8 МЧС России.Площадь возгорания составляет 30 гектаров, добавили в пресс-службе. Всего к ликвидации возгорания привлечена группировка 171 человек и 25 единиц техники, из них от МЧС России 50 человек личного состава и девять единиц техники.Сигнал о загорании сухой растительности на улице Блока в Коктебеле поступил накануне днем. Изначально огонь охватил около двух гектаров, однако уже к 14:30 площадь пожара увеличилась в десять раз и составила 20 гектаров. Работы по тушению осложняются сложным горным рельефом местности, привлечена аэромобильная бригада МЧС.Дополнительно к месту возгорания была направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и шести единиц техники. Работают два вертолета – борт МЧС России и Росгвардии. Огонь распространился до границ территории Карадагского природного заповедника, который находится в непосредственной близости. В заповеднике заявили, что в связи с высокой пожароопасностью доступ на территорию для организованных групп туристов временно закрыт.В прокуратуре Крыма взяли на контроль работы по тушению природного пожара в Коктебеле. По их данным, огонь уже добрался до территории заповедника, огнем охвачены трава и кустарник.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь распространяется по Карадагу в Крыму – площадь пожара растетКрым в дыму: на полуострове сразу пять крупных природных пожаровЕще один пожар под Севастополем – горит три гектара травы

крым

коктебель

карадагский природный заповедник

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, коктебель, карадагский природный заповедник, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия